10 советов от диетологов: как похудеть и удержать результат

Потеря веса часто воспринимается как трудная задача, особенно когда ваши усилия не дают желаемых результатов. Можно тратить часы в спортзале, обдуманно составлять меню, но вес остается на месте.

Издание eatthis.com обратилось к диетологам за советами, которые следует учесть перед тем, как начать сбрасывать лишние килограммы. Если вы потеряли веру в свои попытки или не знаете, как двигаться дальше, эти рекомендации от профессионалов пригодятся вам.

Начните с небольших шагов в жизни

Успешное похудение базируется не на кардинальных изменениях, а на постепенной адаптации новых привычек к вашей повседневной жизни. По словам диетолога Кэролин Браун, питание должно соответствовать вашему стилю жизни, а не наоборот.

Начните с малого: уделяйте внимание гидратации, поддерживайте регулярный режим питания и обеспечивайте себе достаточный сон. Добавляйте полезные привычки, не лишаясь любимых блюд. Обращайте внимание на свои ощущения во время еды, сделайте перерыв от гаджетов. "Всего 10 минут внимательной еды творят чудеса. Отложите телефон или выключите телевизор, и вы скорее почувствуете сытость", – отмечает Браун.

Гидратация – основа здоровья

Поддержание водного баланса – один из самых важных аспектов для вашего организма. Вода составляет от 55% до 70% нашего тела, а также легкое обезвоживание может вызвать чувство голода.

"Много раз, когда вы чувствуете голод, на самом деле ваш организм хочет пить. Также учтите, что напитки с кофеином или алкоголь могут усиливать обезвоживание", – объясняет диетолог Изабель Смит.

Завтрак – не просто еда

Завтрак помогает держать питание под контролем в течение дня. Диетолог Лия Кауфман объясняет, что пропуск первого приема пищи сам по себе не влечет за собой набор веса, но постоянные пропуски могут заставить вас съесть больше во время других приемов.

Чтобы понять, нужен ли вам завтрак, проведите эксперимент: однажды позавтракайте, а на следующий пропустите и оцените изменения в аппетите.

Сон – ваш союзник

Сон необходим для здорового функционирования организма и эффективного похудения. Как отмечает диетолог Кристин М. Палумбо, во время сна тело восстанавливается и настраивается на правильные решения на следующий день.

Отлаженный режим сна поможет избежать переедания и поддерживать энергию. Поэтому важно обеспечить качественный отдых, чтобы улучшить результаты своих усилий.

Еда после 18:00 – не враг

Многие боятся есть поздним вечером, но на самом деле это вполне нормально, если контролировать размеры порций. Ваш метаболизм действительно замедляется вечером, но это не означает, что еда после 18 часов автоматически приведет к увеличению веса. Главное – слушать свое тело и есть, когда вы действительно голодны.

"Если вы склонны переедать во время вечернего просмотра телевизора, возможно, следует избегать еды в это время", – советует диетолог Виллоу Ярош

Сражайтесь со стрессом

Стресс – это главный враг здорового питания. Как подчеркивает диетолог Сара Корзина, стресс может привести к перееданию, пропуску пищи или нездоровым выборам в питании.

Снизьте уровень стресса из-за физической активности и ищите способы расслабиться, не связанные с едой или алкоголем. Регулярные приемы пищи помогут избежать тяги к пище в стрессовые моменты.

Не пропускайте приемы пищи

Пропуск пищи не поможет быстрее похудеть, поскольку это может привести к дальнейшему перееданию. Диетолог Яси Ансари объясняет, что питание каждые 3-4 часа помогает поддерживать стабильный уровень энергии и сохранить мышечную массу, что особенно важно для тренирующихся.

"Регулярное питание способствует достижению стабильного метаболизма и контроля аппетита", – добавляет она.

Вино – с осторожностью

"Хотя вино обладает определенными полезными свойствами, их можно получить только при умеренном потреблении - не более одного стакана в день для женщин и двух для мужчин", - отмечает Кристин М. Палумбо.

Следует быть внимательными, ведь в ресторанах часто подают большие порции, а вино, как и другие алкогольные напитки, может быть связано с повышенным риском заболевания раком молочной железы.

Соки – не обязательны

Соки могут быть полезны, но не должны составлять значительную часть вашего рациона. Диетолог Стефани Кларк рекомендует выбирать соки, преимущественно из овощей, как дополнительный источник питательных веществ.

Однако фруктовые соки имеют столько же калорий, как и большой кусок фрукта, но не содержат клетчатки, из-за чего они менее сытны. Используйте соки в качестве добавки, а не заменителя основного питания.

Поздние перекусы – не табу

"Если вы внимательно следите за количеством калорий, поздние перекусы не повлекут за собой увеличение веса. Прислушайтесь к своему телу, чтобы определить, действительно ли вы голодны, или просто ищете развлечение", - советует диетолог Лори Занини.

Выбирайте полезные перекусы, например орехи, греческий йогурт или чиа-пудинг на кокосовом молоке, чтобы удовлетворить свой голод и поддержать пищевые цели.

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