10 способов, как употреблять семена чиа: простые рецепты

Семена чиа являются универсальным продуктом, содержащим питательные вещества, как омега-3, кальций, калий и магний. Кроме того, в составе одной столовой ложки этого продукта содержится 3 граммов белка и 5 граммов клетчатки, что делает семена чиа суперфудом, незаменимым для здоровья и похудения.

Хотите добавить этот продукт в свой рацион, однако не имеете никаких идей, как его есть, куда можно добавлять и как именно чиа может разнообразить ваш рацион? В Eat This, Not That! предлагают рассмотреть несколько вариантов, которые обязательно вам понравятся.

Вода для детоксикации

Чиа Фреска - это мексиканский лимонад, который может освежить летом и дополнительно зарядить энергией на весь день. Чтобы его приготовить, нужно добавить к воде 1 столовую ложку семян чиа, 2 столовые ложки свежего лимонного или лаймового сока и 2 чайные ложки сладкого сиропа или меда. Смесь должна набухнуть в течение 30 минут.

Фрукты с ореховым маслом

Вы можете приготовить простую закуску из свежих яблок. Для этого, ломтики фрукта надо смазать ореховой пастой и посыпать на них семена чиа, которые придадут хрусткости и усилят ореховый вкус.

Чиа с яблочным пюре

Такое сочетание улучшит вкус яблочного пюре и придаст ощущение сытости. Кроме того, в пюре не нужно добавлять сахар, а потому такая закуска станет отличным вариантом для тех, кто пытается похудеть.

Заправка к салатам

Чиа можно добавлять в фруктовые и овощные салаты. Такая добавка содержит здоровые жиры омега-3 и клетчатку, поддерживает уровень энергии, предотвращает падение сахара в крови и насыщает организм в течение дня.

Пудинг

Чиа может стать основой для молочных пудингов, десертов, которые полюбились многим и стали популярным десертом в популярных кафе. Чтобы приготовить такое блюдо нужно взять нежирный йогурт и добавить к нему 1-2 столовые ложки семян чиа. Дайте им немного разбухнуть в течение 30 минут, добавьте любимых фруктов и пробуйте как основное блюдо во время завтрака.

Медальоны из цветной капусты и чиа

Вы можете заменить картофель на мелко нарезанную цветную капусту и соединить ее с сыром и луком. Чтобы блюдо имело приятную хрусткость, добавьте к нему семена чиа и кукурузную муку.

Блины с чиа

Традиционные блины - это замечательное блюдо, однако почти не содержат полезных веществ. Однако, исправить это можно добавив в тесто семена чиа. Есть блины можно со свежими фруктами, которые богаты клетчаткой, а вместо сахарного сиропа, чтобы поддерживать уровень сахара в крови, используйте кленовый сироп, или даже растопленное ореховое масло.

Добавьте к мясу

Если вы готовите мясо в панировке, попробуйте добавить к нему 1 столовую ложку чиа и пикантных специй. Так вы получите максимальную пользу и нужную аппетитную корочку.

Мороженое

Соедините любимые ягоды с кокосовым молоком и семенами чиа, чтобы приготовить полезное и вкусное мороженое. Для этого просто смешайте ингредиенты и заморозьте в формочках для льда. Эта простая смесь насыщена полезными веществами, которые ваше тело может использовать для сохранения здоровья и формы.

Суп

Семена чиа могут украсить крем-суп и на вкус не хуже сухариков. Кроме того, таким образом блюдо станет не только интереснее, словно в ресторане, но и полезнее для вашего организма.

