10 способов, которые помогут ускорить похудение

Если вы хотите ускорить похудение, внесите несколько простых изменений в ежедневный режим. Например, больше проводите времени на свежем воздухе и сосредотачивайтесь на каждом приеме пищи.

Не стоит тратить много времени на подсчет калорий или интенсивные тренировки, поскольку даже небольшие коррективы могут существенно ускорить процесс. Что именно может помочь избавиться от нежелательных объемов, рассказали в Eat This, Not That.

Просыпайтесь раньше

Раннее пробуждение может помочь быстрее похудеть по сравнению с поздними подъемами. Установка будильника на 1-2 часа раньше, может улучшить результаты снижения веса, поскольку ранние пташки, как правило, здоровые и имеют более низкий уровень стресса. Кроме того, это поможет снизить уровень кортизола и ускорить похудение.

Ешьте яйца на завтрак

Начинать день с омлета, что может помочь быстрее сбросить лишний вес. Яичный завтрак способствует потере веса лучше, чем углеводные блюда. Кроме того, без вреда для здоровья можно съесть до 3 яиц в день.

Пейте кофе

Чтобы повысить метаболизм и снизить вес, начните утро с чашки черного кофе. Исследование показывает, что люди с избыточным весом, которые пили кофе, теряли больше веса, чем те, кто отказывался от него. Для наилучшего результата избегайте добавления в напиток сахара и молока.

Регулярно употребляйте воду

Чтобы ускорить похудение, перед приемом пищи рекомендуется выпивать по 2 стакана обычной воды. Это может ускорить метаболизм на 30%, а также уменьшить потребление калорий.

Добавьте больше клетчатки в рацион

Увеличение потребления растворимой клетчатки может улучшить кишечную флору и уменьшить негативное влияние высококалорийной пищи. Вы можете добавить клетчатку, готовя брауни из черной фасоли, добавляя шпинат в смузи или молотые семена льна. Это позволит вам наслаждаться любимыми блюдами, повышая их пищевую ценность.

Дайте себе немного солнечного света

Чтобы улучшить настроение и ускорить метаболизм, старайтесь утром проводить время на солнце. Исследования показали, что ранний солнечный свет помогает терять вес больше, чем избегание солнца. Кроме того, солнечный свет способствует лучшему сну, что положительно влияет на метаболизм.

Разделите тренировки

Даже если у вас мало времени, вы все еще можете эффективно сжигать калории. Исследования показали, что несколько коротких тренировок в течение дня работают так же хорошо, как полноценная тренировка. Поэтому, занятия по несколько раз в день в течение 4 месяцев помогают набрать мышцы и уменьшить жировые отложения на животе.

Ограничьте себя от десертов

Уменьшите потребление сахара, чтобы улучшить метаболизм и снизить артериальное давление. Откажитесь от сахара в кофе, выбирайте несладкое соевое молоко и внимательно относитесь к приправам. Это поможет вам быстрее похудеть и уменьшит риск гипертонии.

Не пейте диетических газированных напитков

Чтобы ускорить похудение, откажитесь от диетических газированных напитков. Искусственные подсластители могут вызвать тягу к сахару и способствовать избыточному весу. Кроме того, исследования показывают, что регулярное употребление таких напитков связано с повышенным риском ожирения.

Вместо кетчупа употребляйте горчицу

Кетчуп может мешать похудению, а потому попробуйте заменить его на горчицу. Горчица ускоряет метаболизм до 25% на несколько часов после употребления, а потому может помочь вам быстрее достичь желаемого результата.

