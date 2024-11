10 способов, которые способствуют сжиганию до 100 дополнительных калорий в день

Маленькие изменения могут иметь большое влияние на ваше здоровье и физическую форму. Например, сжигание 100 дополнительных калорий ежедневно поможет избежать набора веса без экстремальных диет или тренировок.

Это может стать мощным инструментом для снижения веса путем накопительного эффекта. То есть, такой простой подход поможет вам за месяц сжечь около 3000 калорий и достичь цели практически не меняя своего образа жизни. Что именно может этому способствовать, рассказали в Eat This, Not That.

Фитнес

Фитнес-занятия, такие, как интервальные тренировки, танцы или велоспорт, помогают сжигать более 400 ккал за одну сессию. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему и создают атмосферу командной поддержки, что делает тренировку более приятной. Благодаря высокой интенсивности, такие занятия не позволяют надолго останавливаться, что обеспечивает эффективный процесс сжигания калорий.

Белок

Увеличение потребления белка может помочь сжигать больше калорий, поскольку для его переваривания требуется больше энергии, чем для жиров или углеводов. Это может ускорить метаболизм и помочь значительно дольше чувствовать сытость. Кроме того, именно благодаря белку можно уменьшить потребление около 100 ккал в течение дня.

Цельные фрукты

Выбирайте целые фрукты вместо сушеных, поскольку они содержат больше воды и клетчатки, что помогает чувствовать сытость дольше. Например, горсть винограда имеет только 30 калорий, а изюма 150. Это означает, что целые фрукты помогут вам потреблять меньше калорий, сохраняя те же полезные свойства от продукта.

Кардиотренажер

Кардиотренажеры такие, как беговая дорожка, эллиптический тренажер или велотренажер, позволяют настроить тренировки для эффективного сжигания калорий. Работайте на средней интенсивности в течение 30-45 минут, чтобы сжечь дополнительно 100 калорий. Для более быстрого результата увеличивайте интенсивность или используйте интервальные тренировки. Однако, важно помнить, что показатели калорий на тренажерах могут быть ориентировочными.

Плавание

Плавание - это отличная тренировка для всего тела, которая сжигает калории и не нагружает суставы. Благодаря сопротивлению воды работают различные группы мышц, что поддерживает физическую форму и здоровье. Только 15 минут плавания могут сжечь около 100 калорий, а потому это эффективный способ оставаться в форме, не перегружая организм.

Силовая тренировка

Силовые тренировки, в частности тяжелая атлетика, не только формируют мышцы, но и сжигают калории во время и после занятия. Всего 30 минут силовой тренировки активирует различные мышечные группы, что ускоряет метаболизм и помогает сохранить мышечную массу во время дефицита калорий. Кроме того, это поможет запустить эффект избыточного потребления кислорода (EPOC), что продолжает сжигать калории даже после завершения тренировки.

Пилатес

30 минут пилатеса сочетают силовые упражнения, гибкость и работу с мышцами ядра, что способствует интенсивному сжиганию калорий. Пилатес акцентирует на силовых движениях, что по сравнению с йогой, делает его более эффективным для энергетических затрат. Эта тренировка активирует больше мышц и помогает быстрее сжигать калории.

Отказ от газированных напитков

Замена сладких напитков на воду, травяной чай или черный кофе поможет снизить калорийность рациона. Например, один сладкий напиток может добавлять до 147 калорий в день. А потому, если заменить один сладкий напиток на воду или чай, это позволит сэкономить около 100 калорий без значительных усилий.

Уборка

Уборка в доме или полировка автомобиля в течение 30 минут активирует мышцы и повышает пульс, что помогает сжигать дополнительные калории. Таким образом, этот процесс способствует физической активности и эффективному сжиганию энергии.

Прогулка с питомцем

Владельцы собак часто более физически активны и реже имеют проблемы с весом. Прогулка с собакой в течение 30 минут помогает вам сжечь около 100 калорий, которые помогут вам и вашей собаке оставаться активными.

