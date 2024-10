Трюк, помогающий худеть: почему нужно подсчитывать калории

Обычно модные диеты не обеспечивают длительных результатов, а потому часто после них возникает эффект плато или стремительное увеличение веса. Тем не менее люди продолжают искать быстрые решения, вопреки научным данным, которые доказывают их неэффективность.

Видео дня

На самом деле ключ к успешной потере веса заключается в контроле калорий и принципа потребления меньшего количества калорий, чем тратит ваше тело. Как найти правильное количество калорий для своего метаболизма, чтобы достичь своих целей в похудении, рассказали в Eat This, Not That.

Как определить нужное количество калорий для своего метаболизма

Избегайте использования онлайн-калькуляторов калорий, поскольку они не учитывают индивидуальные метаболические особенности. Они часто базируются на средних показателях, которые могут быть неточными для вашего тела. Вместо этого, обращайте внимание на свои собственные реакции на различные объемы потребляемых калорий. Помните, что ваши потребности могут отличаться от общих рекомендаций.

Отслеживайте свой рацион без ограничений в течение 3-7 дней, чтобы понять свою калорийную норму. Ежедневно подсчитывайте потребляемые калории, найдите их среднее значение, а от полученной цифры отнимите 100-300 калорий. Это поможет определить оптимальное количество калорий, которое соответствует вашему метаболизму.

Преимущества контроля калорий

Отслеживание калорий может показаться сложным, но это поможет вам понять, какие продукты подходят для вашего питания, а от каких стоит отказаться. Кроме того, объективный подсчет калорий устраняет догадки и предоставляет вам контроль над вашим прогрессом.

Попробуйте определить свое целевое количество калорий, сосредотачиваясь на продуктах, которые приносят удовольствие и долго держат чувство сытости. Оставаясь в пределах новой калорийной нормы, вы сможете достичь желаемых результатов и увидеть улучшение не только на весах, но и почувствовать его в общем самочувствии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как есть, чтобы начать худеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.