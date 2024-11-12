10 стратегий похудения, которые используют мужчины

Исхождение мужчин и женщин происходит по-разному, ведь на это влияют не только привычки, но и физиологические особенности. Представители сильного пола обычно быстрее добиваются результатов благодаря своей генетике и составу тела.

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Однако это не значит, что женщинам не по силам достичь желаемой формы – стоит лишь позаимствовать некоторые мужские подходы к похудению. Издание eatthis.com рассказывает, как использовать эти советы в свою пользу и добиться желаемых изменений без ущерба для здоровья.

Ученые утверждают, что мужчины действительно имеют генетические преимущества для похудения. К сожалению, женщины имеют в среднем на 6-11% больше жира, чем мужчины. Мужчины, благодаря большей мышечной массе, могут эффективнее сжигать калории. А исследование 2014 показало, что тестостерон и меньший уровень эстрогена тоже помогают им в этом. ", – объясняет диетолог Моника Паэз, фитнес-модель и диетолог.

Мужчины легче избавляются от "эмоционального" жира

Обычно после тяжелого дня женщины склонны успокаивать себя сладостями. Но мужчины подходят к этому по-другому. "Мужчины не склонны накапливать эмоциональный жир, поскольку обладают способностью быстрее отпускать негатив", – говорит диетолог Лианн Джейкобс. Женщины часто застревают в эмоциональных переживаниях, что приводит к перееданию. Так что в следующий раз, когда захотите успокоиться мороженым, лучше позвоните подруге, займитесь медитацией или прогуляйтесь на свежем воздухе.

Мужчины не поддаются давлению общественных стандартов красоты

Социальные стандарты красоты заставляют многих женщин чрезмерно критично относиться к собственному облику. В то же время мужчины не столько сосредоточены на идеалах красоты, сколько женщины. "Хотя внешность важна для всех, мужчины не так часто испытывают давление, чтобы быть худыми", – говорит Джейкобс. Отбросьте лишние мнения и просто наслаждайтесь процессом.

Мужчины не боятся углеводов

"Мужчины не испытывают вины за употребление углеводов", – отмечает Джейкобс. Вместо того, чтобы корить себя за съеденные макароны, они лучше пойдут на тренировку. Это тот подход, который стоит взять на заметку – просто отпускайте ситуацию и двигайтесь дальше.

Мужчины не так зависимы от шоколада

Если женщины часто ощущают тягу к шоколаду, мужчины могут легко обходиться без него. Шоколад стимулирует выработку дофамина, вызывающего эйфорию, похожую на возникающую во время оргазма. Однако темный шоколад с высоким содержанием какао (от 70%) содержит полезные антиоксиданты, а иногда можно позволить себе небольшую порцию.

Мужчины фокусируются на белках

Мужчины любят есть белковые продукты: от курицы до стейков. "Белки необходимы для поддержания мышц, обмена веществ и иммунитета", – подчеркивает диетолог Эйлин Вайнхаймер-Хаус. Добавление в рацион протеиновых коктейлей или блюд с высоким содержанием белка поможет вам лучше контролировать чувство голода и поддерживать мышечную массу.

Мужчины выбирают силовые тренировки

Многие женщины избегают поднятия веса, хотя это эффективно ускоряет метаболизм. "После тренировки с отягощениями калории продолжают сжигаться в течение нескольких часов", – объясняет доктор Кевин Кэмпбелл. Идеальное сочетание – это комбинация кардио и силовых упражнений четыре-пять раз в неделю.

Мужчины практикуют периодическую голодовку

Доктор Дэрил Джоффре советует периодическую голодовку как эффективный способ перезапустить метаболизм. Вы можете выбрать собственное 8-часовое окно для еды, например, с 11:00 до 19:00, а остальные 16 часов посвятить голодовке.

Мужчины не зацикливаются на подсчете калорий

"Лучше сосредоточиться на качестве пищи, а не ее количестве", – говорит доктор Жоффре. Темно-зеленые овощи, фрукты с низким содержанием сахара и здоровые жиры – вот на что следует обращать внимание.

Мужчины не боятся жиров

"Жиры необходимы для поддержания здоровья", – отмечает доктор Жоффре. Однако важно выбирать полезные источники: семена чиа, льна, миндальное масло, кокосовое масло.

Мужчины придерживаются принципа питания

Рацион мужчин можно описать как принцип 80/20: 80% продуктов щелочных (зелень, орехи, семена), 20% – кислотных (мясо, сахар). Это не только о каждом отдельном приеме пищи, но и о балансе на протяжении всей недели.

Ранее OBOZ.UA писал о пищевых привычках, которые помогут похудеть.

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