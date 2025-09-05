10 тревожных сигналов, что вы пьете слишком много когда

Ежедневная банка колы кажется мелочью, однако именно она может стать толчком к серьезным проблемам со здоровьем. Этот напиток скрывает в себе избыток сахара, кофеина и добавок, которые влияют на организм гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Видео дня

От ожирения и повышенного давления до проблем с костями и даже преждевременного старения – чрезмерное потребление газировки имеет целый ряд негативных последствий. Стоит вовремя обратить внимание на предупредительные сигналы от eatthis.com, чтобы уберечь себя от хронических болезней в будущем.

1. Вам приходится покупать одежду большего размера

Кола содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а его избыток прямо связан с висцеральным жиром – тем, что накапливается на животе. В Journal of Clinical Investigation было опубликовано исследование: в течение 10 недель группа людей с избыточным весом употребляла напитки, подслащенные либо глюкозой, либо фруктозой. В обоих случаях общий уровень жира вырос, но именно фруктоза способствовала интенсивному увеличению жировых отложений в области живота.

2. Вы выглядите старше своего возраста

Кофеин в газировке способствует обезвоживанию. Если пить слишком много колы, это может проявиться сухостью кожи, морщинами и тусклым видом лица. Но вред не только в этом: сахар и химические добавки влияют на клетки, ускоряя их старение.

В исследовании Калифорнийского университета проанализировали ДНК 5300 человек. Результат – те, кто часто пил газировку, имели более короткие теломеры (защитные "колпачки" хромосом, определяющие скорость старения клеток). Ежедневная банка объемом 590 мл приравнивалась к дополнительным 4,6 годам преждевременного старения, что сопоставимо с влиянием курения сигарет.

3. Головная боль и мигрени становятся более интенсивными

В составе колы – как сахар, так и искусственные подсластители (например, аспартам в диетических версиях). Они способны провоцировать или усиливать головную боль. Кроме того, обезвоживающий эффект кофеина также играет свою роль.

Согласно данным Clinical Journal of Pain (2009), употребление пяти и более диетических газированных напитков может вызвать усиление мигрени у людей, склонных к таким состояниям.

4. Возможный диабет

Метаанализ 88 научных работ подтвердил: регулярное потребление подслащенных газированных напитков напрямую связано с развитием диабета 2 типа.

В крупном исследовании обнаружили: у тех, кто пил 1-2 банки в день, риск заболеть возрастал на 26% по сравнению с теми, кто делал это редко. Другой эксперимент, в котором участвовали 91 000 женщин в течение восьми лет, доказал: ежедневное употребление хотя бы одной банки колы удваивало риск диабета по сравнению с женщинами, которые пили газировку не чаще раза в месяц.

5. Давление начинает расти

В журнале Hypertension опубликовано исследование, которое указывает: ежедневная банка газировки или другого подслащенного напитка повышает показатели артериального давления.

Около 2700 людей среднего возраста стали участниками исследования Имперского колледжа Лондона. И даже с учетом веса и других факторов риска, газированные напитки все равно оставались фактором, повышающим риск сердечных болезней.

6. Воспаление в суставах и боль в пальцах

Если большой палец ноги начинает опухать и болеть, это может быть признаком подагры. Она часто провоцируется именно фруктозой, которая содержится в коле.

Доктор Питер Симкин объясняет: "Фруктоза метаболизируется иначе, чем глюкоза. Когда организм ее расщепляет, уровень мочевой кислоты резко повышается. Это способствует образованию кристаллов в суставах – классический симптом подагры".

Исследование BMJ (2008) показало: мужчины, которые ежедневно выпивали две банки колы, имели на 85% более высокий риск развития подагры, чем те, кто ограничивался одной в месяц.

7. Резкий отказ от колы вызывает усталость

Кофеин – еще одна причина зависимости. Если вы резко прекращаете пить колу, могут появиться симптомы отмены: слабость, головная боль, раздражительность, проблемы со сном и даже трудности с концентрацией.

8. Визит к стоматологу завершается пломбами

Сахар в сочетании с кислотой создает идеальную среду для кариеса. Американская стоматологическая ассоциация предупреждает: регулярное употребление газировки повышает риск разрушения зубов и эрозии эмали.

Совет стоматологов: пейте колу быстро, не держа ее долго во рту, и чистите зубы после этого.

9. Уменьшение роста или сутулость

Если вы замечаете, что как будто "сгибаетесь" или становитесь ниже, это может быть следствием остеопороза. И именно кола является напитком, который непосредственно влияет на плотность костной ткани.

Исследование в American Journal of Clinical Nutrition показало: именно употребление колы (а не любых других газированных напитков) связано со снижением минеральной плотности костей у женщин.

10. Сильная тяга к сладкому

Некоторые исследователи утверждают, что газировка может вызвать зависимость, похожую на пищевую. В экспериментах с грызунами избыток сахара стимулировал выделение дофамина – "гормона удовольствия".

А исследования на людях доказывают: те же механизмы, которые отвечают за зависимость от наркотиков, могут управлять и нашим желанием постоянно тянуться к сладким газированным напиткам.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как газировка влияет на метаболизм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.