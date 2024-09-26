10 TRX-упражнений, ускоряющих похудение и уменьшая жир на животе. Видео
Если вы искали универсальную тренировку, которая поможет уменьшить жир на животе, попробуйте упражнения TRX. Эта тренировка для всего тела эффективно сжигает жир, повышая частоту сердечных сокращений и расход лишних калорий.
Выполняя такие упражнения, вы сможете нарастить мышечную массу и ускорить метаболизм. Какие TRX-упражнения сделают ваши тренировки более разнообразными и эффективными, рассказали в Eat This, Not That.
Fallout
Это упражнение для уменьшения жира на животе активирует мышцы пресса, а также укрепляет плечи и спину. Начинающие могут выполнять упражнение с меньшей амплитудой, удерживая вертикальное положение, тогда как опытные посетители зала могут наклоняться ниже для большей нагрузки. Для выполнения этого упражнения установите TRX на высоту талии, встаньте лицом к точке крепления и выполняйте наклоны вперед до угла 45 градусов. Сделайте 3-4 подхода по 6-12 повторений с 60 секундами отдыха между ними.
Сплит приседания
Раздельные приседания TRX сжигают жир на животе и укрепляют нижнюю часть тела. Это упражнение активирует несколько мышечных групп, улучшает стабильность и баланс, предотвращая травмы. Для выполнения станьте лицом к якорю, сделайте выпад, опустив заднее колено к земле, а затем поднимитесь, выпрямляя ноги. Выполняйте 3 подхода по 12-20 повторений на каждую сторону с 90 секундами отдыха между ними.
Ряды
Ряды TRX укрепляют верхнюю часть тела, активируя мышцы спины и пресса. Это важная часть программы тренировок, которая помогает улучшать стабильность, сжигать калории и формировать рельеф. Встаньте лицом к якорю, держа ремни натянутыми и слегка согните руки. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений с 90 секундами отдыха между ними.
Боковые выпады
Боковые выпады укрепляют мышцы ног и улучшают стабильность верхней части тела. Чтобы выполнить упражнение, встаньте лицом к якорю, держа ноги вместе и сделайте шаг в сторону, согнув колено в одну линию с носком. Опустите бедра и вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 8-15 повторов на каждую сторону с 90 секундами отдыха.
Отжимания
Такое упражнение прорабатывает мышцы в грудной части, плечи и трицепсы, помогая сжигать жир и формировать верхнюю часть тела. Интенсивность можно регулировать, изменяя темп или добавляя отягощения. Для этого, расположите ручки близко к земле или под наклоном для уменьшения нагрузки. Выполните 3-4 подхода по 8-12 повторений с 90 секундами отдыха между ними.
Горные альпинисты
Альпинисты TRX - это эффективное упражнение для сжигания калорий и укрепления мышц всего тела, включая пресс, бедра, грудь и плечи. Начните из положения планки, подтягивая колени к груди поочередно, контролируя движения. Сосредоточьтесь на сжатии пресса для лучшего эффекта. Выполните 3 подхода по 10-20 повторений на каждую сторону с 60 секундами отдыха.
Приседания
Приседания TRX - это эффективное упражнение для развития силы и выносливости нижней части тела, которое подходит для всех уровней подготовки. Оно прорабатывает квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и икры, а также позволяет варьировать интенсивность. Для выполнения повернитесь лицом к якорю, держите спину ровной, сгибайте колени и опускайте бедра в приседания. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений с 90 секундами отдыха между ними.
Подъемы таза
Такое TRX-упражнение необходимо для интенсивной работы мышц живота. Для его выполнения, встаньте в планку, держа ноги на TRX. Поднимайте бедра, формируя перевернутую латинскую букву "V" и вернитесь в исходное положение. Сосредоточьтесь на контроле и активации мышц кора. Рекомендуется выполнить 3 подхода по 8-15 повторений с 60 секундами отдыха между ними.
Односторонние тяги
Это упражнение укрепляет руки, спину и корпус, помогая устранить мышечный дисбаланс. Для выполнения натяните ремень, держа запястья у груди, а локоть низко. Выполните 3 подхода по 6-12 повторений на каждую сторону с 90 секундами отдыха.
Жим с часовым механизмом
Эта TRX-тренировка необходима для улучшения силы верхней части тела и активизации мышц живота. Станьте лицом к опоре, вытяните руки на уровне груди, согните один локоть для жима, а другую руку вытяните в сторону. Возвращайтесь в исходное положение, нажимая обе руки вместе. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений с 90 секундами отдыха между ними.
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