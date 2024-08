10 упражнений, эффективных при похудении: как удержать результат. Видео

Потеря веса и его удержание - это трудные и совершенно разные задачи. Чтобы избежать набора лишнего веса после похудения, важно продолжать физическую активность, в частности упражнения с собственным весом, которые помогут удержать вес без тренажерного зала.

Кроме того, здоровое питание и упражнения с увеличением веса, помогут не только похудеть, но и удержать результат, наращивая мышцы и улучшить силу. Предлагаем ознакомиться с 10 упражнениями от Eat This, Not That! для поддержания веса.

Обратите внимание! Выполняя упражнения, делайте по 10-15 повторений по 2-4 подхода с 30 секундным перерывом между ними.

Отжимания

Отжимания - это отличное упражнение для укрепления груди, плеч и трицепсов. Начните с позиции планки, расставив руки чуть шире плеч. Опустите тело, держа спину прямой и поднимитесь назад. Сохраняйте тело ровным, не позволяя бедрам провисать.

Приседания

Приседания являются эффективным упражнением для удержания веса и укрепления мышц нижней части тела. Расставьте ноги на ширине плеч, немного развернув пальцы и опустите тело, сгибая колени. Поднимите грудь, держите позвоночник ровным и равномерно проталкивайте стопы для возвращения в исходное положение.

Выпады

Выпады помогают улучшить равновесие, стабильность, наращивание мышц и сжигание калорий, нацеливаясь на квадрицепсы, ягодицы и плечи. Станьте прямо, расставив ноги на ширине бедер и сделайте шаг вперед одной ногой, опуская тело под углом 90 градусов в обоих коленях. Вернитесь в исходное положение, нажимая на переднюю ногу. Повторите с другой ногой.

Планка

Планки укрепляют мышцы тела, улучшают осанку и здоровье спины и подтягивают пресс. Выполняйте планки, держа позицию от 30 до 45 секунд, с предплечьями на земле и локтями под плечами, удерживая тело в прямой линии.

Альпинисты

Альпинисты обеспечивают тренировку всего тела и повышают пульс, что помогает сжигать жир. Они прорабатывают мышцы бедер, пресса и плеч благодаря стабильности в положении планки. Выполняйте упражнение, расставив руки на ширине плеч в положении отжимания, поочередно подтягивая колени к груди, поддерживая стабильный темп.

Берпи

Берпи - это интенсивное упражнение, которое тренирует все тело, повышает частоту сердечных сокращений и сжигает калории, но не способствует значительному наращиванию мышц из-за короткого времени под напряжением. Чтобы выполнить берпи, встаньте с ногами на ширине плеч, опуститесь в положении для отжимания. Далее быстро поверните ноги приседая и подпрыгивая, вытягивая руки над головой. Продолжайте выполнять упражнение с плавным переходом между повторениями.

Опускание

Чтобы выполнить опускание, используйте брусья, скамью или стул. Сядьте перед стулом, поставьте руки на него, пальцы вперед, а ноги вытяните перед собой. Опустите тело, согните локти и держите их близко к бокам. Затем вернитесь в исходное положение.

Велосипедные кранчи

Велосипедные тренировки эффективно прорабатывают косые мышцы живота и нижнюю часть пресса, одновременно увеличивая сжигание калорий. Лежа на спине, поднимите голову, плечи и ноги, зажав живот. Поочередно подтяните колено к груди, поворачивая туловище, чтобы коснуться противоположным локтем. Поменяйте стороны.

Прыжки

Прыжки - это эффективный способ сжечь калории без дополнительного оборудования. Выполняйте по 30-40 повторений за подход, поддерживая комфортный ритм. Чтобы выполнить упражнение, стойте с ногами вместе и руками по бокам. Прыгайте, разводя ноги и поднимая руки над головой, а затем быстро вернитесь в исходное положение.

Седалищные мосты

Седалищный мост - это эффективное упражнение для укрепления ягодиц и подколенных сухожилий, которое также помогает сжигать калории и улучшать осанку. Лягте на спину, согните колени на ширине бедер и давите на пол, держа руки вдоль тела. Поднимите бедра до уровня коленей и плеч, задержитесь и опуститесь назад.

Ранее OBOZ.UA рассказал о лучших упражнениях с весом для улучшения выносливости.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.