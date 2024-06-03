10 вредных привычек, способствующих накоплению жира на животе
Хотите избавиться от жира на животе? Возможно, виновником этого есть ваши пищевые привычки. Они могут существенно препятствовать вашему прогрессу, поэтому крайне важно обратить внимание на них и внести изменения, которые помогут достичь стройной талии.
Неправильная еда и пищевые привычки оказывают значительное влияние на накопление жира на животе, особенно содержащие много рафинированного сахара, переработанных ингредиентов и трансжиров. Эти типы продуктов связаны с увеличением висцерального (или абдоминального) жира, что составляет разные риски для здоровья. Гарвардская медицинская школа связала висцеральный жир на животе с нарушением обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и даже раком молочной железы и необходимостью операции по удалению желчного пузыря у женщин.
Чтобы помочь вам определить и устранить привычки, которые вредят вашей талии, Eatthis проконсультировался с Дестини Муди, дипломированным врачом-диетологом. Муди делится десятью худшими пищевыми привычками, которые могут препятствовать вашему прогрессу и способствовать образованию жира на животе.
Отвлечение во время еды
Отвлечение, например на просмотр телевизора или использование телефона, может привести к бездумному перееданию и увеличению веса, особенно в области живота. Исследование, опубликованное в Journal of Health Psychology, показало, что люди, которые ели, отвлекаясь, съедали в пять раз больше, чем сосредоточивавшиеся на ней. Если вы не будете внимательны, ваш мозг может не сигнализировать о том, что вы насытились.
Чрезмерное потребление алкоголя
Употребление чрезмерного количества алкоголя может способствовать накоплению жира на животе. Такие напитки, особенно с высоким содержанием сахара и калорий, как вино и пиво, могут препятствовать сжиганию жира, поскольку ваш организм предпочитает их усвоить. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может изменить уровень гормонов, связанных с контролем голода.
Недостаточное количество воды
Обезвоживание может привести к тому, что жажду можно спутать с голодом, что приведет к ненужным перекусам и перееданию. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы поддерживать оптимальное функционирование организма.
Чрезмерное увлечение высококалорийной пищей
Хотя продукты с высоким содержанием питательных веществ, такие как орехи, авокадо и оливковое масло, отлично подходят для здорового питания, соблюдайте осторожность с размерами порций. Употребление их в избытке может привести к увеличению веса, несмотря на их пользу для здоровья.
Частое посещение ресторанов
Еда в ресторанах часто содержит избыточное количество жиров и сахара, которые являются основными факторами, способствующими образованию жира на животе. Вместо этого, подумайте о готовке дома, чтобы контролировать размер порций и ингредиенты входящих в блюдо, что может помочь снизить потребление калорий.
Недостаточное потребление фруктов и овощей
Фрукты и овощи содержат много клетчатки, витаминов и минералов – важных элементов сбалансированного питания. Недостаточное количество этих богатых питательными веществами продуктов может привести к тяге к вредной пище. Включение фруктов и овощей в свой рацион может помочь контролировать голод, пищеварение и уменьшать воспаление, одновременно уменьшая общее потребление калорий.
Пропуск приемов пищи
Пропуск приемов пищи, например завтрака, может нарушить ваш метаболизм и привести к перееданию позже в течение дня. Чтобы избежать лишних перекусов и дисбаланса в сигналах голода, планируйте и готовьте блюда заранее и соблюдайте четкий график питания.
Недостаточное потребление белка
Белок – это макроэлемент, который очень хорошо насыщает, и его недостаточное потребление может привести к тяге к нездоровым перекусам, способствующим образованию жира на животе. Кроме того, он помогает поддерживать мышечную массу, что приводит к ускорению метаболизма и увеличению сжигания калорий.
Зависимость от пищевых добавок
Хотя добавки могут приносить пользу, полагаться только на них в питании не рационально и не целесообразно. Используйте их в качестве дополнения к здоровому рациону, а не в качестве замены полноценных приемов пищи. Полезные продукты содержат питательные вещества и клетчатку, которые имеют решающее значение для контроля уровня жира на животе.
Бездумный перекус
Бездумный перекус в течение дня, не обращая внимания на порции и питательную ценность, может привести к чрезмерному потреблению калорий. Гарвардская школа общественного здоровья им. Т.Х. Чана рекомендует смаковать каждый кусочек и осознавать сигналы голода и сытости.
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