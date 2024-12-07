10 завтраков перед праздником, которые помогут избежать переедания

Когда на столе любимы праздничные блюда, от которых сложно отказаться, контроль порций становится вызовом. Однако это может быть гораздо проще, если начать с правильного завтрака.

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Что вы едите утром перед обедом или ужином, важно, поскольку это может повлиять на то, как сильно вы проголодаетесь. Чтобы понять, какие продукты помогут умерить аппетит, издание eatthis.com пообщалось со специалистом. Он предоставил список из десяти продуктов, которые могут быть на вашей кухне и станут вкусной частью завтрака.

"Некоторые продукты дольше дают ощущение сытости, поэтому лучше контролируют аппетит, а значит, помогают избежать сильного голода и переедания. Когда вы садитесь на стол очень голодными, легко переесть, ведь мозг не успевает почувствовать насыщение, прежде чем вы потребите больше, чем нужно" , – рассказывает диетолог Лорен Минчен.

Овсянка

"Овсянка - отличный выбор на утро праздника, ведь она богата клетчаткой, которая помогает оставаться сытым", - объясняет Минчен. Кроме того, она содержит белок, а если добавить семена льна или орехи, получите все незаменимые аминокислоты. Минчен рекомендует овсянку грубого помола, содержащую больше питательных веществ.

Арахисовое масло

Арахисовое масло – отличный источник белка и клетчатки. Согласно исследованию British Journal of Nutrition, этот продукт может помочь контролировать аппетит до 12 часов. Намажьте две столовые ложки арахисового масла на тост из цельнозернового хлеба, добавляя изюм или банан для вкуса и питательности.

Ягоды

"Ягоды, богатые клетчаткой и водой, эффективно угнетают аппетит и поддерживают уровень энергии", - отмечает Минчен. Они также содержат антиоксиданты, помогающие в борьбе со старением. Добавьте их к греческому йогурту, каше или смуге.

Авокадо

Авокадо – источник мононенасыщенных жиров, обеспечивающих сытость. Исследование показало, что употребление авокадо во время обеда снижает аппетит на 40%. Попробуйте авокадо на цельнозерновом тосте с солью и чили для пикантности.

Семена чиа

Всего две столовые ложки семян чиа содержат около 5 граммов белка и 10 граммов клетчатки, что делает его отличным дополнением к завтраку. Эти семена также богаты кальцием и омега-3 жирами, которые дополнительно поддерживают сытость и стабильный уровень сахара в крови.

Яйца

Научно доказано, что белковый завтрак из яиц способствует угнетению голодного гормона грелина, поэтому к большой трапезе вы не почувствуете сильного голода. Приготовьте омлет с овощами или яйца с цельнозерновым хлебом.

Яблоки

Благодаря высокому содержанию клетчатки и воды яблоки насыщают, контролируя аппетит. Ешьте их запеченными с корицей или сырыми с ложкой арахисового масла для большего эффекта.

Корица

Корица содержит мощные антиоксиданты, помогающие контролировать уровень инсулина. Добавляйте ее в овсянку, полосу или нарезанный банан для снижения аппетита.

Хумус

Хумус богат клетчаткой, белками и имеет низкий гликемический индекс, благодаря чему дольше остается в организме. Исследования показали, что он помогает чувствовать себя сытым на 31% больше, чем другие блюда. Смажьте две столовые ложки хумуса на тост или добавьте к нему кусочки яблока или груши.

Вода

Несмотря на то, что вода не пища, гидратация важна для контроля аппетита. Легкое обезвоживание часто путают с чувством голода. "Регулярное питье воды в течение дня предотвращает усталость, которая может привести к перееданию", - предупреждает Минчен. Пейте стакан воды каждые 60-90 минут.

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