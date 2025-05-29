100 дней без газировки: как изменится организм после полного отказа от напитка

Газированные напитки, особенно диетические, часто кажутся безопасной альтернативой сладкой соде. Однако за привлекательным вкусом могут скрываться незаметные последствия для здоровья.

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Блогер Джоэл Вуд решил на собственном опыте проверить, что произойдет, если полностью отказаться от сладких напитков на 100 дней. Его эксперимент длился более трех месяцев и дал неожиданные результаты. Больше об этом пишет eatthis.com.

В своем видео на YouTube, Вуд признался, что имел настоящую зависимость от диетических газированных напитков. Причиной была не забота о здоровье, а искреннее восхищение вкусом.

"Я с детства привык пить диетические напитки, и теперь мне даже больше нравится их вкус. Я не пью их из-за пользы. Мне просто нравится, как они на вкус", – пояснил он.

Несмотря на то, что диетические газированные напитки обычно позиционируются как лучшая альтернатива из-за отсутствия сахара, они содержат большое количество искусственных подсластителей. По словам Вуда, бывали дни, когда он выпивал до двух литров этих напитков – а это около 2 килограммов жидкости ежедневно, что сложно назвать здоровой привычкой.

Его главная цель состояла в том, чтобы дать своему организму передышку и посмотреть, к чему это приведет. В начале эксперимента Джоэл чувствовал усталость из-за резкого снижения потребления кофеина, но со временем эти симптомы исчезли. Он продержался 109 дней без единой капли диетической газировки. Он верил, что такая "детоксикация" поможет не только уменьшить зависимость от напитков, но и изменит его восприятие сладостей в целом.

После завершения перерыва Вуд решил попробовать свою любимую ранее Pepsi Max. Но, к его удивлению, она больше не была на вкус так, как прежде. "На самом деле она не такая вкусная, как я ожидал", – поделился он.

Это означало лишь одно: его вкусовые рецепторы изменились, стали менее чувствительными к искусственной сладости. Как результат – он начал потреблять значительно меньше других сладких продуктов.

Этот опыт доказывает, что даже такое, казалось бы, мелкое изменение, как отказ от диетической газировки на чуть более чем три месяца, может существенно повлиять на ваше питание, самочувствие и общее состояние здоровья.

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