102-летний диетолог назвал семь секретов долголетия: эти правила под силу всем

Многие люди мечтают прожить долгую жизнь и иметь крепкое здоровье. Мировые ученые до сих пор пытаются создать препарат, который мог бы замедлить процесс старения.

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Кроме хорошей генетики, на общее состояние организма влияет питание и образ жизни. С этим согласен и 102-летний доцент Университета Лома-Линда в Калифорнии, специалист по диетологии доктор Джон Шарффенберг, сообщает Interia Kobieta.

Мужчина, который родился в 1923 году, утверждает, что своим долголетием обязан прежде всего здоровому образу жизни. Он не считает себя счастливчиком в "генной лотерее", ведь его мать умерла в 60 лет от болезни Альцгеймера, а отец – от сердечного приступа в 76. Его братья также не дожили до преклонного возраста.

Семь правил долгой жизни от доктора Джона Шарффенберга

Не курите сигареты

Американский диетолог отмечает, что огромный вред сигаретного дыма исследуется и документируется еще с 1964 года. Курение сигарет добровольно подвергает нас риску заболеваний легких и кровеносной системы, а также рака.

Ограничьте или полностью исключите алкоголь

Еще одним токсином, угрожающим здоровью, является алкоголь. Исследования подтвердили: даже малейшее количество алкоголя повреждает клетки и может способствовать развитию рака. Женщины в этом плане еще более уязвимы, чем мужчины.

Оставайтесь физически активными, особенно после тридцати

Доктор Шарффенберг убежден, что физические упражнения даже важнее правильного питания. Он отметил особую важность физической активности в возрасте от 30 до 70 лет. Именно в этот период многие люди начинают есть больше и двигаться меньше, поэтому лучше предотвратить лишний вес, чем бороться с ним.

Физическая активность буквально омолаживает организм: она улучшает кровообращение, стимулирует иммунитет, снижает уровень холестерина. Она также защищает от ожирения, которое является причиной многих хронических метаболических заболеваний.

Откажитесь от мяса

Специалист также видит секрет долголетия в вегетарианской диете. Он признается, что не ест мяса с детства и лишь несколько раз пробовал его. По его мнению, диета, основанная на большом количестве овощей, орехов и семян, значительно способствует улучшению общего состояния здоровья.

Ограничьте потребление насыщенных жиров

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров следует ограничивать, поскольку они способствуют накоплению вредного холестерина в организме. Это, в свою очередь, является самой распространенной причиной атеросклероза и серьезных заболеваний кровеносной системы. Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, сливочном масле, сливках, желтом сыре, смальце, пальмовом и кокосовом масле, мороженом, сладостях, кондитерских изделиях, а также в жареной пище.

Исключите сладости из рациона

Американский эксперт по питанию также советует максимально ограничить сахар в рационе, особенно сладости. Он подчеркивает, что это является причиной многих метаболических проблем и сердечно-сосудистых заболеваний.

Избегайте перекусов между основными приемами пищи.

По словам Шарффенберга, состояние всего организма в значительной степени зависит не только от того, что мы едим, но и от количества и интервалов между приемами пищи. Отказ от перекусов и ограничение количества приемов пищи положительно влияет на здоровье, в частности, регулирует обмен веществ, поддерживает процессы регенерации и облегчает поддержание здорового веса.

Напомним, в поисках секрета долголетия многие обращают внимание на питание. Особенно интересно изучать примеры регионов, где люди живут более 100 лет. Одним из таких мест является остров Сардиния в Италии.

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