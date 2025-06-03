Тайны долголетия Сардинии: что едят столетние жители итальянского острова

В поисках секрета долголетия многие обращают внимание на питание. Особенно интересно изучать примеры регионов, где люди живут более 100 лет.

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Остров Сардиния в Италии является одним из таких мест, известным своим уникальным стилем жизни и диетой. В новом документальном сериале Netflix Зак Эфрон исследует, как именно питание влияет на здоровье и продолжительность жизни сардинцев. Больше об этом пишет eatthis.com.

В документальном сериале Netflix "Down To Earth" актер и продюсер Зак Эфрон путешествует по миру, чтобы исследовать естественные и здоровые стили жизни. Вместе с экспертом по оздоровлению Дарином Олиеном он изучает, как живут люди в разных уголках планеты. В четвертом эпизоде сериала они побывали на итальянском острове Сардиния, который известен числом долгожителей, доживающих до 100 лет и более. Сам этот регион называют "голубой зоной" – одной из пяти на планете, где живут "самые здоровые люди мира", как сообщает National Geographic. Хотя долголетие сардинцев объясняется многими факторами, больше всего внимания привлекает их рацион, сосредоточенный на стабильном потреблении углеводов.

В течение этого эпизода Зак знакомится со способом питания сардинцев - их низкобелковой, но богатой сложными углеводами диетой. Основу меню составляют натуральные продукты, богатые овощами и фруктами. Но то, насколько мало белка они потребляют по сравнению с типичной американской диетой, ошеломило Эфрона, ведь он сам долго сидел на высокобелковой, низкоуглеводной диете, готовясь к роли в фильме "Спасатели Малибу".

Зак и Дарин были поражены научными данными о сардинцах и решили, что стиль жизни этих людей стоит того, чтобы его перенять. Но, несмотря на романтику беззаботной жизни в деревне и ежедневное употребление домашней пасты, возник вопрос: действительно ли существуют научные доказательства пользы диеты с большим содержанием углеводов?

Риски чрезмерного потребления белка

В начале эпизода Эфрон и Олиен встретили ученых из Сардинии, которые рассказали им о потенциальных рисках, связанных с высоким потреблением белка. Одним из шокирующих фактов для Эфрона было то, что избыток животного белка, в частности красного мяса, может способствовать развитию хронических болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно исследованиям, животный белок содержит большое количество аминокислоты метионина, которая связана с процессом старения из-за влияния на метаболизм. Как объясняет Healthline, метионин – это необходимая аминокислота, которая помогает строить белки, из которых состоят ткани и органы, а также обеспечивает нормальное функционирование клеток. Однако, чрезмерное потребление такого белка может иметь негативные последствия.

"Обычно люди потребляют слишком много белка. Из-за этого они забывают о других важных макронутриентах – углеводах и жирах, а также пропускают цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, богатые клетчаткой, минералами и микронутриентами, которые помогают организму функционировать и уменьшают влияние свободных радикалов, провоцирующих рак", – отмечает диетолог Ванесса Риссетто.

Диетолог Тоби Смитсон добавляет, что чрезмерное употребление белка действительно может иметь негативные последствия для здоровья. Слишком много белка может привести к набору веса, ведь избыток превращается в жир.

По словам экспертов, рекомендуемая суточная норма белка (RDA) должна составлять около 20% от общей калорийности рациона. Превышение этого уровня может вызвать проблемы: от запоров и диареи до обезвоживания, болезней сердца, потери кальция и повышенного риска рака.

"Особенно осторожными нужно быть людям с диабетом и риском хронических заболеваний почек. Высокая кислотная нагрузка рациона может ускорить прогрессирование почечной недостаточности и способствовать развитию диабета второго типа", – подчеркивает Смитсон.

Умеренность – ключ к здоровью

Впрочем, белок остается важным для организма и его недостаток также вреден, особенно для долголетия и метаболического здоровья. Важно придерживаться правильных порций.

"Самая большая опасность – это недостаточное потребление белка, ведь он необходим для многих функций организма. Белок помогает поддерживать и наращивать мышцы, что важно для силы и баланса с возрастом. Главное – выбирать постные, качественные белковые продукты и распределять их в течение дня для лучшего восстановления мышц и ощущения сытости", – рассказывает диетолог Эми Гудсон.

Она также рекомендует сосредотачиваться на рационе, богатом фруктами, овощами, сложными углеводами и полезными жирами. Именно это соответствует диете сардинцев.

Автор кулинарной книги Мэгги Михальчик цитирует исследование, которое установило связь между диетой и продолжительностью жизни.

"Исследования показывают корреляцию между низким потреблением насыщенных жиров и высоким употреблением фруктов и овощей, то есть богатых антиоксидантами и фитонутриентами. Это подчеркивает значение растительной пищи по сравнению с мясными белками", – говорит Михальчик.

В одном из моментов сериала "Down To Earth" отмечается, что сардинцы едят много натуральных, цельных продуктов, но никогда не переедают. Они просто контролируют порции.

"Одним из факторов здоровья страны является уровень ожирения. Избегание переедания и избыточного веса очень важно для общего здоровья. Уменьшение калорийности рациона связано с более долгой жизнью, снижением риска болезней и меньшим количеством жира на животе. Общее количество калорий так же важно, как и качество продуктов", – отмечает доктор Рэйчел Пол.

Натуральные продукты – залог долголетия

Пане Карасау – традиционный сардинский лаваш, рецепт которого восходит к 1000 году до нашей эры. Это одно из любимых блюд жителей острова, богатое сложными углеводами.

Зак Эфрон, путешествуя по Сардинии, заметил, что диета здесь отличается от привычной западной. Люди не едят много мяса, вместо этого отдают предпочтение бобовым, овощам, фруктам и цельным злакам.

Эксперты единодушны: употребление натуральных, необработанных продуктов с низким содержанием насыщенных жиров и сахара – лучший путь к сохранению здоровья и долголетия.

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