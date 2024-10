11 идей для здорового завтрака: что есть, чтобы начать худеть

Чтобы начать день правильно, помогая себе приблизить желаемое похудение, нельзя пропускать завтрак. Кроме того, сделав простые замены в рационе, вы можете сэкономить калории и постепенно достичь желаемого веса.

В частности, 1 килограмм веса равен примерно 7700 калорий, а потому сокращение до 5749 калорий поможет потерять более 0,7 кг в неделю. Какие еще изменения в рацион стоит внести, чтобы постепенно приблизиться к желаемому весу, рассказали в Eat This, Not That.

Вода с лимоном

Попробуйте заменить фруктовый сок лимонной или апельсиновой водой, чтобы сэкономить 110 калорий. Это вкусный и освежающий напиток, который почти не содержит калорий, является отличным способом начать утро правильно и без лишнего отягощения.

Без сахара

Избегайте добавления сахара в кофе, поскольку он только повышает калорийность напитка без всякой пользы. Например, 3 пачки сахара добавляют 60 калорий, а это может привести к почти 1000 лишних калорий в неделю, если вы пьете по 2 чашки кофе ежедневно. Лучше наслаждаться кофе без сахара или выбирать альтернативы.

Батат

Даже здоровые начинки на тостах могут быть калорийными, ведь ломтик цельнозернового хлеба содержит около 100 калорий. Если вы использовали его как хрустящую добавку, попробуйте заменить хлеб на ломтик запеченного сладкого картофеля. Он имеет лишь 161 калорию на 100 граммов, что значительно меньше, чем в хлебе.

Свежие фрукты

Выбирайте свежие фрукты вместо варенья и джема. Например, полстакана малины трижды в неделю сэкономят вам 72 калории, по сравнению с малиновым желе. Кроме того, настоящие ягоды не только вкусные, но и полезные.

Греческий йогурт

Избегайте ароматизированных йогуртов, которые могут мешать потере веса. Вместо этого выбирайте греческий йогурт, который поможет разнообразить и улучшить ваш рацион без лишних калорий и сахара.

Мюсли

При выборе злаков внимательно читайте этикетки, ведь внешний вид упаковки может быть обманчивым. Например, цельнозерновые хлопья могут выглядеть полезными, но на самом деле содержат много сахара. Вместо подслащенных вариантов попробуйте мюсли, которые состоят из цельного овса, орехов, семян и сухофруктов.

Несладкое молоко

Добавляя больше молока в свой рацион, вы получаете дополнительные калории, ведь одна чашка содержит 103 калории. Не стоит совсем отказываться от молока, если у вас нет непереносимости лактозы, но попробуйте заменить его альтернативам нежирным или растительным молоком, хотя бы трижды в неделю.

Кисломолочный творог

Вместо сахара и сладостей, добавьте в творог фрукты и ягоды, чтобы уменьшить калории и добавить полезные вещества. Это поможет сэкономить около 488 калорий в неделю, повышая содержание белка в рационе.

Яичный белок

Включайте желтки в рацион, ведь они богаты витаминами группы В и селеном, что укрепляет иммунитет. Однако для уменьшения калорийности иногда используйте только белки, чтобы уменьшить уровень холестерина в крови. Замените два желтка на белки в омлете, чтобы сделать его более сытным и сэкономить 76 калорий.

Овес

Выбирая овсяные хлопья, отдавайте предпочтение простым вариантам без добавок, вместо ароматизированных, которые содержат лишние калории. Вы можете добавить свежие фрукты и орехи для вкуса, однако оригинальная органическая овсянка - это идеальный выбор для ощущения сытости и контроля веса.

Зеленый чай

Вместо любимого калорийного кофейного напитка с большим содержанием сахара, заварите большую чашку зеленого чая, который содержит кофеин и EGCG, что помогает ускорить метаболизм. Такой чай имеет менее 50 калорий, что позволяет сэкономить до 2625 калорий в неделю. Это простой шаг к более здоровому утру без лишних калорий.

