11 ошибок в питании, которые мешают вам худеть

Ваши попытки сократить калории, отказавшись от сахара в кофе, ограничив порции и заменив ужин салатом, могут не привести к ожидаемому снижению веса. Несмотря на ваши усилия по контролю калории, результаты могут не быть удовлетворительными.

Дженнифер Кассетта, эксперт из программы "Моя диета лучше вашей", подчеркивает, что успех в похудении зависит не только от подсчета калорий. Какие ошибки при низкокалорийных диетах наиболее распространены, сообщают в издании Eat This Not That.

Вы слишком себя ограничиваете

Если вы строго ограничиваете количество потребляемых калорий, это может привести к тому, что вы в будущем преувеличите. Лучше не голодать весь день, а составлять сбалансированный рацион, содержащий полезные питательные вещества, не забывая о правильных порциях. Попробуйте наполовину заполнять тарелку фруктами и овощами с низким содержанием крахмала, а другую половину разделите между цельнозерновыми углеводами и пищевыми белками с низким содержанием жира. Добавьте в свой рацион одну столовую ложку здоровых жиров. Концентрирование на сбалансированном питании будет способствовать вашему здоровью и поможет добиться положительных изменений на весовой шкале.

Не покупайте "пищевой мусор"

Когда вы выбираете низкокалорийные продукты, внимательно читайте маркировку и обращайте внимание на их состав. Избегайте продуктов, которые могут принести больше вреда, чем пользы, и замедлять ваш метаболизм. Будьте осторожны с продуктами, которые обещают здоровые альтернативы, но действительно содержат химические компоненты.

Осторожность с консервантами

Обратите внимание на метки на упаковке. Чрезмерное потребление соли может повышать риск ожирения до 25%. Натрий, часто содержащийся в продуктах, может замедлять метаболизм и способствовать накоплению жировых запасов. Внимательно читайте маркировку на упаковке, чтобы избежать чрезмерного потребления натрия и сохранить здоровье.

Не забывайте о клетчатке

Блюда с низким содержанием калорий не всегда обеспечивают чувство сытости из-за отсутствия клетчатки. Например, малина является низкокалорийной ягодой, но она богата клетчаткой. Также полезны на этом счету семена чиа и груша.

Не переедайте

Соблюдение правильного размера порций является важным аспектом похудения. Например, полстакана миндаля содержит более 400 калорий. Планирование рациона и точное измерение количества калорий важно для достижения успеха в похудении.

Не отказывайтесь от жиров

Отказ от жиров может отрицательно повлиять на ваше здоровье. Жир является важным компонентом диеты, способствующим насыщению и уменьшающим желание потреблять углеводы. Включение здоровых жиров в рацион поможет сберечь стабильный уровень сахара в крови и снизить риск чрезмерного накопления жира.

Не забывайте о белке

Рекомендуется добавлять белок почти в каждый прием пищи. Его потребление очень важно для поддержания стабильного уровня сахара в крови, что помогает предотвратить чувство голода при соблюдении низкокалорийной диеты. Эксперты подчеркивают, что белковые блюда могут способствовать увеличению калорийного сжигания после еды на 35%, что способствует накоплению мышечной массы и облегчает сжигание калорий в состоянии покоя.

Ваш ужин похож на закуску

Маленькая порция на ужин может добавить проблем со сном: ваш желудок будет громко ворчать. Кроме того, плохой сон может только увеличить ваш аппетит и побуждать к употреблению сладких продуктов, таких как пончики или мороженое. Эксперты объясняют этот феномен снижением лептина (гормона насыщенности), что может привести к увеличению аппетита и росту желания употреблять высококалорийную пищу. Кроме того, постоянное недосыпание может привести к меньшему сжиганию калорий, потере контроля над порциями и повышению уровня кортизола, что способствует накоплению жировых запасов.

Не покупайте диетические продукты

На рынке встречается много низкокалорийных и бескалорийных продуктов, однако большинство из них имеют свои недостатки. Многие низкокалорийные и бескалорийные продукты содержат искусственные подсластители, которые могут способствовать накоплению жира. Избегайте продуктов, содержащих вредные заменители сахара, такие как декстроза и мальтодекстрин.

Не используйте масляный спрей

Масляный спрей, по мнению экспертов, также является маркетинговой ловушкой. На самом деле он не содержит ноль калорий, как указано на этикетке, а состоит из сотен калорий из соевого масла. Согласно недавним исследованиям, соевое масло вызывает большее увеличение веса, чем сахар. Избегайте его употребления, если вы следите за тяжестью и здоровьем.

Не отвлекайтесь во время еды

Не ешьте перед телевизором или гаджетами, что может отвлекать от ощущения сытости и привести к перееданию. Сосредоточьтесь на еде, чтобы ваш мозг мог корректно отвечать на сигналы насыщенности.

