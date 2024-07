11 продуктов для оптимальной гидрации: что есть, чтобы кожа была увлажненной

В стремлении улучшить свое здоровье есть смысл рассмотреть то, что мы едим каждый день. Однако правильная пища способна наладить не только самочувствие, но и улучшить внешний вид, очищая и увлажняя кожу.

Если для вас близка философия Гиппократа во фразе: "Ты есть то, что ты ешь", то вам точно стоит посмотреть свой рацион. В Eat This, Not That поделились, что следует употреблять, чтобы улучшить увлажнение кожи.

Чай

Зеленый чай является оптимальным источником антиоксидантов, которые способствуют здоровью кожи и обладают противовоспалительными свойствами. Чай может помочь заживить повреждения и предотвратить появление пятен. Кроме того, чай обогащен эпикатехином, улучшающим кровообращение и красоту кожи.

Помидоры

Томаты содержат высокий уровень ликопина, который поддерживает здоровье кожи и обладает антивозрастными свойствами. Консервированные и вареные помидоры содержат достаточное количество антиоксиданта и других питательных веществ, однако рекомендуется потреблять помидоры с маслом для улучшения усвоения ликопина.

Соя

Соя способна успокаивать сухую кожу благодаря содержанию изофлавонов, которые могут защищать эпидермис от солнечных лучей. Кроме того, соя сохраняет коллаген, укрепляя кожу и предотвращая морщины. Рекомендуется попробовать соевое молоко в заплате или включить в рацион тофа.

Цитрусовые фрукты

Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, богаты витамином C, способствующим образованию коллагена и защищающим кожу от свободных радикалов, поддерживая ее молодость и упругость. Кроме того, розовые грейпфруты содержат ликопин, антиоксидант, способствующий сохранению упругости и гладкости кожи.

Коллагеновый порошок

Пептиды коллагена содержат те же аминокислоты, что и желатин, которые способны поддерживать кожу, ногти, волосы, кости, хрящи и суставы. Такой продукт можно добавлять к разным напиткам, как смузи или кофе.

Облепиха

Облепиха является идеальным продуктом для сухой кожи. Это растение богато редкой жирной кислотой омега-7, а также бета-каротином и витамином С, также полезными для кожи.

Тыквенные семена и моллюски

Витамин А известен своими свойствами уменьшать признаки старения и повышать увлажнение кожи. Кроме того, вместе с цинком, этот витамин способствует сглаживанию неровностей на коже. Таким образом, чтобы поддержать красоту кожи, следует употреблять моллюсков и тыквенные семена, содержащие этот витамин.

Вода

Вода увлажняет кожу, предотвращая появление морщин и царапин. Свежая вода необходима для детоксикации, поэтому особенно важно употреблять воду регулярно в достаточном количестве в течение всего дня.

Сардины, сельдь и скумбрия

Включение в рацион пищи с высоким содержанием омега-3 способствует сохранению увлажненной кожи и борьбе с ее сухостью. Дикая рыба, в частности, лосось, является отличным источником этих полезных веществ. Вместе с тем, рыба выращена на фермах, часто не содержащая такой же концентрации омега-3, как дикая рыба, поскольку ее кормят зерном, а не природным планктоном.

Масло льна

Льняное масло содержит полезные омега-3 жирные кислоты, которые могут улучшить состояние сухой кожи. Рекомендуется включить прием масла в форме таблеток или в качестве добавки к пище, например, салатов, йогурта или смузи.

