11 продуктов, которые помогут получить естественный загар

Лето – это время солнца, тепла и желания иметь привлекательный, равномерный загар. Однако длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами может вызвать преждевременное старение кожи и даже повысить риск развития рака.

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К счастью, существует естественный способ придать коже золотистый оттенок – употребление определенных продуктов, богатых полезными пигментами и витаминами. Добавьте в свой рацион эти фрукты и овощи, и у вашей кожи будет здоровый, естественный блеск без лишнего воздействия солнца, уверяет eatthis.com.

Ученые из Лидского университета доказали, что люди, получившие "пищевой" загар благодаря продуктам с высоким содержанием полезных веществ, выглядели более привлекательно, чем те, кто загорал под солнцем. Причина этого эффекта кроется в двух типах пигментации: меланиновой (возникающей под влиянием солнечных лучей) и каротиноидной (от потребления определенных растительных продуктов). Чтобы получить летний оттенок кожи без вредного воздействия солнца, включите в свой рацион эти 11 продуктов.

1. Батат

Этот овощ можно использовать в разнообразных блюдах – от пюре до запеченных ломтиков. Но мало кто знает, что батат содержит наибольшее количество каротиноидов среди всех овощей, что способствует естественному загару. Кроме того, он является источником калия и витамина B6, который полезен для сердечно-сосудистой системы.

2. Морковь

Морковь давно известна своим влиянием на оттенок кожи, но, вопреки распространенному мифу, она не придаст вам оранжевый цвет. Благодаря высокому содержанию каротиноидов она обеспечивает здоровое, природное сияние. Дополнительный бонус – всего одна средняя морковка покрывает 200% суточной потребности в витамине А, что важно для зрения и защиты кожи от вредных факторов окружающей среды.

3. Капуста кале

Этот популярный суперфуд имеет множество преимуществ для здоровья, и одно из них – положительное влияние на цвет кожи. Высокий уровень каротиноидов в листьях кале помогает сделать кожу более равномерной и сияющей.

4. Канталупа

Этот вкусный фрукт на 90% состоит из воды, потому помогает поддерживать гидратацию в жаркие месяцы. Его яркий оранжевый цвет свидетельствует о содержании каротиноидов, придающих коже здоровый оттенок.

5. Брокколи

Хотя цитрусовые обычно ассоциируются с витамином С, брокколи превосходит их по его содержанию. В одной чашечке этого овоща содержится вдвое больше витамина С, чем в лимоне. Благодаря сочетанию каротиноидов и витамина С брокколи способствует улучшению тонуса кожи и поддерживает здоровый вид кожи.

6. Тыква

Обычно тыква ассоциируется с осенью, но она может быть отличным дополнением к рациону даже летом. Его каротиноиды улучшают цвет кожи, а высокое содержание клетчатки способствует пищеварению и контролю веса.

7. Шпинат

Если в детстве вы избегали шпината, возможно, пора изменить свое отношение. Он богат каротиноидами, помогающими сделать кожу сияющей, а также содержит витамин К, необходимый для здоровья кровеносной системы и костей.

8. Манго

Этот экзотический фрукт не только вкусен, но и полезен. Кроме каротиноидов, способствующих "пищевой" загаре, манго содержит мощные антиоксиданты – кверцетин, галловую кислоту и астрагалин. Они помогают предотвращать серьезные заболевания, в частности некоторые виды рака.

9. Красный болгарский перец

Его яркий цвет – это результат высокого содержания каротиноидов, положительно влияющих на состояние кожи. Вместе с ними красный перец содержит витамины С и А, улучшающие зрение.

10. Помидоры

Помидоры – один из самых распространенных продуктов в рационе каждого, и не зря. Они содержат ликопин – особый каротиноид, помогающий предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака, катаракту и астму.

11. Персики

Сочный, ароматный персик – идеальный летний фрукт, который не только радует вкусом, но и приносит пользу здоровью. Он содержит каротиноиды, которые помогают придать коже сияние, а также калий, необходимый для нормальной работы сердца и мозга.

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