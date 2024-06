11 протеиновых порошков, необходимых в рационе вегетарианцев

Существует мнение, что протеин необходим только спортсменам, которые наращивают мышцы и нуждаются в большом количестве белка, однако это ошибочное мнение. Вы можете добавить в свой рацион веганский протеиновый порошок, который восполнит дефицит белка и питательных веществ в организме.

Выбирая такой продукт, обратите внимание на те, что имеют гладкую текстуру, широкий выбор вариантов вкуса, общее количество питательных веществ и содержание белка не менее 20 граммов на порцию. Какие торговые марки выбрать и какие лучшие на рынке, рассказали в Eat This, Not That !

Vega Sport Premium

Этот протеин содержит 30 г белка на порцию и происходит из гороха, семян тыквы, подсолнечника и люцерны, а также пробиотики для здоровья кишечника. Он представлен в пяти вкусах: ваниль, шоколад, ягоды, арахисовое масло и мокко.

Vega Protein and Greens

Для дополнительного прироста питательных веществ попробуйте этот протеин, содержащий 20 г растительного белка и полезные ингредиенты, а именно капусту, люцерну, брокколи и шпинат. Это идеальный выбор, если вы пропустили блюда из зелени в течение дня.

Organic Protein

Эта добавка из органического горохового белка является одним из лучших веганских предложений на рынке по выгодной цене. Порошок Orgain обеспечивает 21 г белка на порцию и доступен в различных вкусах, таких как шоколад, ваниль, арахисовое масло и клубника.

Iron Vegan Athletes Blend

Смесь IronVegan Athlete's Blend – это протеин, имеющий 30 граммов белка на порцию. Он имеет сбалансированный аминокислотный профиль с 13,6 г незаменимых аминокислот и 3,2 г лейцина, которые активируют синтез мышечного белка. Кроме того, этот продукт отличается кремовой текстурой без песчаного привкуса.

Future Kind

Если вам не безразлично окружающую среду, попробуйте органический веганский белковый порошок Future Kind со вкусом шоколада или ванили. Он без ГМО, содержит 20 г белка, ноль граммов сахара, один грамм углеводов и поставляется в бутылках из 100% переработанных материалов.

Manitoba Harvest's Hemp

Гороховый и соевый белок часто преобладают в веганских порошках, однако есть и состоящие из конопли. Hemp Yeah! Manitoba Harvest содержит все девять незаменимых аминокислот, имеет нейтральный вкус, без дополнительных ингредиентов, а также является источником клетчатки и омега-3.

KOS

Для разнообразия попробуйте органический гороховый порошок от KOS, доступный в 7 вкусах, от черничного кекса до мяты с шоколадной крошкой. Он обеспечивает 20 граммов протеина на порцию и содержит скрытые фрукты и овощи, которые легко добавить к кексам или полосе.

Bare Performance

Этот протеин содержит 20 г растительного протеина на порцию, а также уникальный мультиэнзимный комплекс для улучшения усвояемости и уменьшения газообразования. Попытайтесь этот порошок, если раньше у вас наблюдались проблемы с усвоением.

No Cow's

Шоколадный порошок No Cow обеспечивает 22 г белка на порцию. Этот продукт не содержит лактозы и содержит 8 граммов клетчатки. Кроме того, он имеет гладкий шоколадный вкус без добавленного сахара.

Naked Pea Protein Powder

Это отличный протеиновый порошок растительного происхождения, имеющий питательный профиль и вкус, подходящий любому напитку. Кроме того, он содержит 27 граммов белка на порцию, что не влияет на вкус полосы.

Ka'Chava Daily Superblend

Эта смесь содержит 25 г белка на порцию и состоит из гороха, коричневого риса, сача инчи, амаранта и киноа. Кроме того, протеин содержит клетчатку, антиоксиданты и адаптогены. Продукт доступен в пяти вкусах, таких как матч, кокосовый асаи и чай.

Ранее OBOZ.UA рассказал, в какие распространенные мифы о протеине мы верим.

