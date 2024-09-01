13 преимуществ кокосового масла: польза для здоровья, красоты и фигуры

В последнее время кокосовое масло набирает популярность. Ее используют не только для увлажнения губ, но и добавляют в пищу, применяют для ухода за волосами и телом.

Производители обещают множество преимуществ для тела. И это не просто маркетинг. Исследования показывают, что кокосовое масло может стать простым способом улучшить здоровье, внешний вид и даже повлиять на интимную жизнь, пишет eatthis.com.

Ниже приведены многочисленные преимущества использования кокосового масла в разных сферах жизни.

Помогает похудеть

Исследования показывают, что триглицерины со средней цепью (MCT), содержащиеся в кокосовом масле, могут помочь похудеть. Другие исследования показали, что эти вещества могут увеличивать энергозатраты на 5%, что приведет к сжиганию дополнительных 100-120 калорий в день. Это кажется незначительным, но за год это скапливает до 36 000 калорий.

Обладает антибактериальными свойствами

Около половины жирных кислот в кокосовом масле состоит из лауриновой кислоты, обладающей сильным антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. Исследование Journal of Medicinal Food подтвердило, что кокосовое масло первого отжима имеет более выраженную антибактериальную активность, чем рафинированное. В организме она реагирует с ферментами, образуя монолаурин – мощное средство против патогенов.

Использование в интимной сфере

Кокосовое масло имеет множество вариантов использования, один из них – в интимных отношениях. Масло является натуральным, органическим, имеет приятный вкус и аромат. Ее увлажняющие и антибактериальные свойства помогают избежать дрожжевых инфекций. В то же время следует помнить, что кокосовое масло не совместимо с латексными презервативами, поскольку может привести к их повреждению.

Поддерживает набор мышечной массы

Полезные вещества из состава кокосового масла повышают энергетические затраты организма, что помогает в наращивании мышц. Исследования, опубликованные в журнале диабета, подтверждают, что эти жирные кислоты способствуют росту мышечной массы. Натуральные MCT в кокосовом масле более эффективны, чем обработанные добавки, поэтому 1-2 ложки масла могут значительно улучшить ваш белковый коктейль.

Снижает аппетит

Кокосовое масло может снижать аппетит, что связано с тем, как организм обрабатывает его жирные кислоты. В одном исследовании выяснили, что мужчины, потреблявшие больше масла на завтрак, употребляли меньше калорий во время последующего приема пищи. Это может быть полезно для контроля веса.

Улучшает память

В 2004 году исследование, опубликованное в Neurobiology of Aging, показало, что MCT, имеющиеся в кокосовом масле, улучшали память у пожилых людей с когнитивными нарушениями. Эти жирные кислоты могут питать мозг, не нуждаясь в инсулине, что делает их полезными для людей с проблемами памяти, например, при болезни Альцгеймера.

Поддерживает здоровье сердца

Насыщенные жиры в кокосовом масле действуют иначе, чем животные жиры. Исследование в Journal of Complementary and Alternative Medicine выявило, что кокосовое масло может повышать уровень "хорошего" холестерина ЛПВП, тем самым улучшая здоровье сердца.

Прекрасно увлажняет кожу и волосы.

Исследования подтвердили, что кокосовое масло может увлажнять сухую кожу и волосы. Кроме того, благодаря своей низкой молекулярной массе, она проникает в волосы, предотвращая их повреждение.

Улучшает здоровье полости рта

Использование кокосового масла для ополаскивания рта помогает уничтожать бактерии и уменьшать зубной налет. Исследования рекомендуют использовать масло для поддержания здоровья десен.

Балансирующие гормоны

Кокосовое масло может помочь восстановить гормональный баланс. Она содержит лауриновую кислоту, которая оказывает положительное влияние на регуляцию гормонов и поддержание функции щитовидной железы. Исследования показывают, что регулярное употребление кокосового масла поможет снизить уровень стресса и улучшить гормональный баланс, что особенно полезно для женщин во время менопаузы.

Уменьшает воспаление

Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам кокосовое масло может помочь уменьшить воспаление в организме. Исследования показывают, что она эффективна при хронических воспалениях, таких как артрит, и может помочь снизить болевые ощущения, вызванные этим заболеванием. Кокосовое масло также помогает снизить риск воспалений в желудочно-кишечном тракте, что положительно влияет на пищеварение.

Помогает при уходе за кожей

Кокосовое масло является одним из самых эффективных природных увлажнителей для кожи. Она помогает смягчить кожу, предотвращает сухость и шелушение. Использование кокосового масла для массажа или после душа может помочь сделать кожу гладкой, эластичной и ухоженной. Она также может помочь при экземе и дерматите.

Повышает уровень энергии

Кокосовое масло богато триглицеридами средней цепи (MCT), которые быстро превращаются в энергию. Это делает ее идеальным выбором для спортсменов и людей, нуждающихся в повышении энергии в течение дня. Употребление кокосового масла перед тренировкой может помочь увеличить выносливость и повысить физическую активность. Кроме того, MCT способствуют сжиганию жира, что дополнительно улучшает физическую форму.

Таким образом, кокосовое масло – это универсальное средство, обладающее множеством полезных свойств для здоровья и красоты. Ее применение может помочь не только улучшить внешний вид, но и положительно повлиять на общее самочувствие, гормональный баланс. Кокосовое масло является естественным и эффективным средством, легко включить в ежедневный уход за телом и здоровьем.

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