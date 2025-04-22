14 лучших блюд фастфуда для похудения: версия диетологов

Многие считают, что фастфуд и здоровый образ жизни – понятия несовместимые. Однако, даже в популярных сетях быстрого питания можно найти блюда, поддерживающие цели похудения.

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Главное – сознательно выбирать сбалансированные варианты, богатые белоком, клетчаткой и с умеренной калорийностью. Издание eatthis.com собрало лучшие советы диетологов и 14 полезных заказов, которые помогут худеть без жестких ограничений.

Можно ли похудеть, употребляя фастфуд?

Да, похудеть, потребляя фастфуд, возможно, если подходить к выбору пищи с умом. Самое главное – поддерживать дефицит калорий, то есть сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Этого можно добиться, выбирая низкокалорийные блюда быстрого питания, комбинируя их с домашними блюдами и соблюдая регулярные тренировки.

Многие сети фастфудов теперь предлагают варианты, которые могут вписаться в план похудения – например, блюда на гриле, меньшие порции и блюда с высоким содержанием белка и клетчатки. Ключевые факторы, такие как контроль порций, выбор питательных продуктов и избегание калорийных добавок, играют немаловажную роль.

Как и во всем, важна умеренность. Время от времени остановка в фастфуде может поддержать ваши цели по похудению, если вы сосредоточиваетесь на сбалансированном питании в целом.

Как выбирать здоровый фастфуд?

Чтобы сделать сбалансированный выбор в фастфуде, обратите внимание на несколько простых советов, которые помогут вам достичь ваших целей похудения.

Выбирайте нежирный белок

Выбирайте курицу, индейку или рыбу – они содержат меньше калорий и насыщенных жиров, чем красное мясо. Диета с высоким содержанием насыщенных жиров может способствовать набору веса.

Попросите положить соусы и приправы со стороны

Соусы могут быть очень калорийными из-за высокого содержания жиров. Уложив соус сбоку, вы сможете контролировать количество добавленных калорий.

Откажитесь от жареного

Блюда, приготовленные на гриле, паре или отварные обычно имеют меньше жира и калорий.

Ищите блюда с высоким содержанием белка и клетчатки

Белок и клетчатка помогают чувствовать себя сытыми дольше, что помогает контролировать аппетит и уменьшает желание перекусить между приемами пищи.

14 лучших блюд быстрого питания для похудения

Салат Chick-fil-A

Этот салат – идеальный выбор для тех, кто хочет получить хороший баланс белка, клетчатки и здоровых жиров.

"Я обожаю салат с нагетсами – много белка, хрустящая гранола и измельченный миндаль. Ягоды придают природную сладость и антиоксиданты", – делится диетолог Ван На Чун.

Курица Chipotle

Миска с курицей, коричневым рисом, фасолью и листьями салата – это идеальный вариант для тех, кто хочет получить максимальное количество белка и клетчатки. Однако следует избегать дополнительных соусов и выбирать воду вместо газированных напитков.

Сэндвич с индейкой

Этот сэндвич содержит всего 270 калорий, если выбирать правильные приправы. Он является отличным вариантом для похудения.

Лаваш с курицей на гриле

Этот вариант содержит 27 г белка и является менее калорийным, чем многие другие блюда в меню Wendy's.

Cantina Chicken Bowl

Это блюдо обеспечивает 25 г белка и 11 г клетчатки при менее чем 500 калориях.

Яичный МакМаффин от McDonald's

Этот классический бутерброд имеет всего 310 калорий и 17 граммов белка, что делает его отличным выбором для завтрака.

Ролл со шпинатом и фетой от Starbucks

Содержит менее 300 калорий, 24 г белка и 4 г клетчатки, что редко во многих заведениях фастфуда.

Протеиновый гамбургер

Ваш любимый бургер без булочки, обернутый в листья салата – отличный выбор для следящих за калориями.

Куриный бутерброд на гриле

Этот бутерброд содержит всего 390 калорий и является отличным источником белка.

Сэндвич с салатом с тунцом

С 24 граммами белка и только 550 калориями этот сэндвич является отличным вариантом для здорового перекуса.

Super Green Goddess

Этот салат содержит 20 граммов растительного белка и менее 500 калорий, идеален для веганов или тех, кто хочет снизить потребление мяса.

Chicken Cool Wrap

Этот ролл с курицей на гриле обеспечит вам 43 грамма белка и 14 г клетчатки, что делает его очень сытным вариантом для похудения.

Классический бутерброд с жареной говядиной

С 23 г белка и 360 калориями этот бутерброд станет хорошим вариантом для перекуса.

Greens + Grains Bowl

Наполненный полезными ингредиентами этот боул – идеальный вариант для тех, кто хочет сбалансированно поесть.

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