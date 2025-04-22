14 лучших блюд фастфуда для похудения: версия диетологов
Многие считают, что фастфуд и здоровый образ жизни – понятия несовместимые. Однако, даже в популярных сетях быстрого питания можно найти блюда, поддерживающие цели похудения.
Главное – сознательно выбирать сбалансированные варианты, богатые белоком, клетчаткой и с умеренной калорийностью. Издание eatthis.com собрало лучшие советы диетологов и 14 полезных заказов, которые помогут худеть без жестких ограничений.
Можно ли похудеть, употребляя фастфуд?
Да, похудеть, потребляя фастфуд, возможно, если подходить к выбору пищи с умом. Самое главное – поддерживать дефицит калорий, то есть сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Этого можно добиться, выбирая низкокалорийные блюда быстрого питания, комбинируя их с домашними блюдами и соблюдая регулярные тренировки.
Многие сети фастфудов теперь предлагают варианты, которые могут вписаться в план похудения – например, блюда на гриле, меньшие порции и блюда с высоким содержанием белка и клетчатки. Ключевые факторы, такие как контроль порций, выбор питательных продуктов и избегание калорийных добавок, играют немаловажную роль.
Как и во всем, важна умеренность. Время от времени остановка в фастфуде может поддержать ваши цели по похудению, если вы сосредоточиваетесь на сбалансированном питании в целом.
Как выбирать здоровый фастфуд?
Чтобы сделать сбалансированный выбор в фастфуде, обратите внимание на несколько простых советов, которые помогут вам достичь ваших целей похудения.
Выбирайте нежирный белок
Выбирайте курицу, индейку или рыбу – они содержат меньше калорий и насыщенных жиров, чем красное мясо. Диета с высоким содержанием насыщенных жиров может способствовать набору веса.
Попросите положить соусы и приправы со стороны
Соусы могут быть очень калорийными из-за высокого содержания жиров. Уложив соус сбоку, вы сможете контролировать количество добавленных калорий.
Откажитесь от жареного
Блюда, приготовленные на гриле, паре или отварные обычно имеют меньше жира и калорий.
Ищите блюда с высоким содержанием белка и клетчатки
Белок и клетчатка помогают чувствовать себя сытыми дольше, что помогает контролировать аппетит и уменьшает желание перекусить между приемами пищи.
14 лучших блюд быстрого питания для похудения
Салат Chick-fil-A
Этот салат – идеальный выбор для тех, кто хочет получить хороший баланс белка, клетчатки и здоровых жиров.
"Я обожаю салат с нагетсами – много белка, хрустящая гранола и измельченный миндаль. Ягоды придают природную сладость и антиоксиданты", – делится диетолог Ван На Чун.
Курица Chipotle
Миска с курицей, коричневым рисом, фасолью и листьями салата – это идеальный вариант для тех, кто хочет получить максимальное количество белка и клетчатки. Однако следует избегать дополнительных соусов и выбирать воду вместо газированных напитков.
Сэндвич с индейкой
Этот сэндвич содержит всего 270 калорий, если выбирать правильные приправы. Он является отличным вариантом для похудения.
Лаваш с курицей на гриле
Этот вариант содержит 27 г белка и является менее калорийным, чем многие другие блюда в меню Wendy's.
Cantina Chicken Bowl
Это блюдо обеспечивает 25 г белка и 11 г клетчатки при менее чем 500 калориях.
Яичный МакМаффин от McDonald's
Этот классический бутерброд имеет всего 310 калорий и 17 граммов белка, что делает его отличным выбором для завтрака.
Ролл со шпинатом и фетой от Starbucks
Содержит менее 300 калорий, 24 г белка и 4 г клетчатки, что редко во многих заведениях фастфуда.
Протеиновый гамбургер
Ваш любимый бургер без булочки, обернутый в листья салата – отличный выбор для следящих за калориями.
Куриный бутерброд на гриле
Этот бутерброд содержит всего 390 калорий и является отличным источником белка.
Сэндвич с салатом с тунцом
С 24 граммами белка и только 550 калориями этот сэндвич является отличным вариантом для здорового перекуса.
Super Green Goddess
Этот салат содержит 20 граммов растительного белка и менее 500 калорий, идеален для веганов или тех, кто хочет снизить потребление мяса.
Chicken Cool Wrap
Этот ролл с курицей на гриле обеспечит вам 43 грамма белка и 14 г клетчатки, что делает его очень сытным вариантом для похудения.
Классический бутерброд с жареной говядиной
С 23 г белка и 360 калориями этот бутерброд станет хорошим вариантом для перекуса.
Greens + Grains Bowl
Наполненный полезными ингредиентами этот боул – идеальный вариант для тех, кто хочет сбалансированно поесть.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сохранить пользу в блюдах.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.