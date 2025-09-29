14 лучших ингредиентов для смузи, которые помогут похудеть
Смузи давно стали не только модным напитком, но и настоящим инструментом для тех, кто стремится к стройной фигуре и здоровому образу жизни. Правильно подобранные ингредиенты способны не только утолить голод, но и ускорить обмен веществ, уменьшить тягу к еде и помочь сохранить живот плоским.
Благодаря богатству витаминов, минералов и клетчатки они превращают обычный коктейль в мощную поддержку для организма. Издание eatthis.com собрало лучшие добавки для смузи, которые станут вашими союзниками на пути к подтянутому телу.
Черника
"Эти маленькие ягоды добавляют непревзойденный вкус любому смузи. Исследования доказывают, что дикая черника благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам может улучшать работу мозга, сердца и кишечника, снижать риск диабета и даже предотвращать развитие некоторых видов рака", – говорит диетолог Кэтрин Брукинг.
Кроме пользы для здоровья, черника содержит много клетчатки, что помогает надолго оставаться сытым и меньше переедать. Это идеальный выбор для тех, кто хочет похудеть и сделать живот более подтянутым.
Фисташки
Горсть фисташек в смузи – быстрый способ добавить энергии и уменьшить чувство голода.
"Они не только питательны, но и содержат столько же белка, как одно яйцо. Эти орехи считаются полноценным источником белка, поэтому прекрасно подходят и веганам, и вегетарианцам. Регулярное употребление фисташек также помогает снижать уровень холестерина и стабилизировать давление", – объясняет Брукинг.
Заменяя углеводы белками, вы естественным образом снижаете уровень гормонов, вызывающих чувство голода. Поэтому добавляя фисташки в смузи, вы усиливаете эффект насыщения и уменьшаете тягу к сладкому.
Бананы
"Бананы — это отличный источник калия, а также марганца, магния, витамина С и витамина В6", – говорит диетолог Цзинань Банна.
Этот фрукт помогает уменьшить вздутие, регулирует аппетит и может заменить сахар в рецептах. Благодаря этому бананы идеально подходят для тех, кто хочет сладкого, но не хочет набирать лишние килограммы.
Молоко
Хотя некоторые считают молоко "лишними калориями", в умеренных количествах оно может стать отличной основой для смузи.
"Молоко богато белком и кальцием, необходимыми для организма", – отмечает Банна.
Оно содержит полезные жиры и помогает сбалансировать рацион, если употреблять его разумно. Добавляя молоко в смузи, вы получаете сытный напиток, поддерживающий тело в тонусе.
Семена чиа
"Чтобы обеспечить организм омега-3, стоит включать семена чиа", – советует Банна.
Оно не только добавляет интересной текстуры, но и богато клетчаткой, что помогает дольше сохранять чувство сытости. Ложка чиа в смузи – это простой способ контролировать аппетит и зарядиться энергией на весь день.
Вишни
"Замороженные вишни богаты антиоксидантами, в частности витамином С. Поскольку их собирают в момент максимальной спелости, они часто не менее питательны, чем свежие", – объясняет диетолог Кайла Гирген.
Вишни добавляют смузи яркой кислинки и помогают избежать переедания благодаря клетчатке. Это отличный выбор в любое время года.
Шпинат
Шпинат всегда считался "суперфудом", и небезосновательно. Он богат клетчаткой и антиоксидантами, а замороженный вариант сохраняет большинство полезных свойств.
"Это отличный способ получить пользу без лишних хлопот", – говорит Гирген.
Добавляя шпинат в смузи, вы усиливаете его питательность и помогаете организму быстрее сбрасывать лишние килограммы.
Кленовый сироп
"Если мне хочется сладкого, я добавляю немного чистого канадского кленового сиропа. Он не только подслащивает напиток, но и содержит антиоксиданты, в частности квебекол, который положительно влияет на процессы воспаления", – делится диетолог Лорен Манакер.
Кленовый сироп – это здоровая альтернатива белому сахару. Даже небольшое его количество делает смузи вкусным и полезным.
Греческий йогурт
"Я люблю добавлять его для кремовой текстуры, белка, кальция и пробиотиков", – говорит Манакер.
Греческий йогурт хорошо насыщает, помогает снизить аппетит и стимулирует метаболизм. Кроме того, йод в его составе поддерживает работу щитовидной железы, уменьшая риск вздутия живота.
Киви
"Мне нравится добавлять киви SunGold – оно дает неповторимый вкус и много витамина С", – рассказывает Манакер.
Киви ускоряет обмен веществ и помогает организму эффективнее расщеплять жиры. Оно содержит витамины С, Е и К, а также ферменты, которые способствуют пищеварению.
Оливковое масло
"Мой секретный ингредиент для смузи – это оливковое масло первого отжима. Оно содержит полезные омега-3 и антиоксиданты", – говорит диетолог Ребекка Стиб.
Хотя такое дополнение выглядит необычным, оно усиливает пользу напитка. Исследования показывают: замена других жиров на оливковое масло помогает постепенно снижать вес.
Зеленый чай
"Зеленый чай богат катехинами, которые улучшают кровообращение, уменьшают воспаление и стимулируют метаболизм", – объясняет врач и ученый Уильям В. Ли.
Его антиоксиданты и кофеин поддерживают сжигание жира, а легкий вкус прекрасно сочетается с фруктами в смузи.
Гранатовый сок
"В гранатовом соке содержатся элаготанины – биоактивные вещества, укрепляющие здоровье кишечника", – добавляет доктор Ли.
Он не только придает смузи яркий вкус, но и помогает контролировать аппетит. Даже небольшое количество этого сока делает напиток более полезным.
Какао-порошок
Шоколад в смузи – это не только удовольствие, но и польза для здоровья. Какао-порошок богат магнием, железом и флавоноидами, которые помогают в процессе похудения.
"Стоит выбирать какао с содержанием от 80% и более, ведь оно активирует стволовые клетки, которые восстанавливают организм изнутри", – советует доктор Ли.
