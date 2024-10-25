22 кг позади: что следует знать о влиянии значительной потери веса на здоровье

Достижение цели похудения на 22 кг требует значительной дисциплины. Потеря веса, особенно если вы страдаете ожирением, может вызвать много положительных изменений. Хотя некоторые из них могут быть не очень приятными, преимущества, как правило, превышают недостатки.

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Если вы только планируете начать свое путешествие к похудению на 22 кг или уже добились этого результата, издание eatthis.com опубликовало несколько основных изменений, к которым следует быть готовыми.

Улучшение качества сна

Врач Адам Фретер часто слышит пациентов, что их сон значительно улучшается после потери веса или хирургического вмешательства. "Когда пациенты сбрасывают вес, им легче дышать во время сна, что несомненно ведет к улучшению качества сна", - отмечает он.

Исследователи из Университета Пенсильвании также обнаружили, что взрослые с ожирением, которые уменьшили свой вес на минимум 5%, начали спать на 22 минуты больше ночью. В общем, качество сна повышается после уменьшения веса.

Улучшение настроения

Исследования качества сна показали, что настроение улучшается после значительной потери веса. Как только вы начнете спать лучше, заниматься физической активностью и питаться здоровее, ваше общее самочувствие станет более положительным.

Изменение вкусовых ощущений

Потеря веса влияет на вкус еды. Исследование Стэнфордского университета показало, что 87% пациентов, перенесших бариатрическую операцию, отметили изменения в вкусовых предпочтениях. Это может стать в пользу похудения: почти половина тех, кто почувствовал изменения, заявили, что еда стала менее вкусной, что привело к уменьшению потребления пищи. Это, в свою очередь, способствовало потере на 20% больше веса за три месяца по сравнению с теми, кто отмечал повышение вкуса пищи.

Улучшение памяти

Потеря веса также может положительно повлиять на память. По данным исследований, пожилые женщины лучше запоминали лица и имена после шестимесячной программы похудения. Исследователи отметили, что активность мозга в зонах, отвечающих за идентификацию лица, возросла, а активность в зонах, связанных с эпизодическим восстановлением памяти, снизилась. Результат – улучшенный процесс хранения и обновления новой информации.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что проблемы с памятью, связанные с ожирением, можно преодолеть, что является еще одним стимулом к потере веса", – комментирует автор исследования Андреас Петтерссон, доктор медицинских наук.

Улучшение сексуального здоровья

Как у мужчин, так и у женщин наблюдается улучшение сексуального здоровья после потери 22 кг. Обзор, проведенный в Canadian Family Physician, указывает, что 31% мужчин с ожирением и эректильной дисфункцией восстановили нормальную функцию после потери в среднем 15 кг. Другое исследование The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism показало, что женщины с ожирением зафиксировали 28% улучшения сексуальной функции через 12 месяцев после операции желудочного шунтирования.

Увеличение мобильности

Конечно, избыточный вес делает ежедневные задачи, такие как ходьба и стояние, значительно более тяжелыми. После сброса веса вам может быть проще играть с детьми или переносить пакеты с продуктами.

Замедление метаболизма

Одним из недостатков уменьшения веса является замедление метаболизма. "Чем меньше у вас массы, тем меньше энергии (калорий) вам нужно для ее поддержки", – объясняет Фретер.

Тело требует больше энергии для работы больших объемов, и после потери 22 кг ваша суточная потребность в калориях может уменьшиться на 800 калорий. Регулярные физические упражнения станут необходимыми для поддержания нового веса.

Обвисшая кожа

Еще один минус значительной потери веса – это обвисшая кожа. Вы теряете жир, но кожа, которая раньше облегала его, может остаться. Остаток дряблой кожи зависит от возраста, продолжительности ожирения и количества мышечной массы, которую вы имели в набор веса. Многие пациенты с обвисшей кожей обращаются к пластическим хирургам.

Улучшение зрения

Потеря веса может положительно отразиться на здоровье глаз. Высокий уровень жира в организме связан с низким содержанием лютеина – антиоксиданта, необходимого для здоровья глаз, согласно исследованию 2013 года в журнале Nutrients. Это может быть одной из причин, почему ожирение связано с дегенеративными изменениями сетчатки.

Ощущение холода

Возможно, вы заметите, что вам стало труднее согреваться после потери жира. "Многие пациенты жалуются на холод", - добавляет Фретер. Потеряв 22 кг, вам, возможно, понадобится новая более теплая одежда.

Меньшая нагрузка на суставы

По данным Фонда артрита, потеря одного килограмма веса уменьшает давление на колени на 4 кг! Итак, потеряв 22 кг, вы сбавляете давление на свои суставы на целых 88 кг! Если вы страдаете остеоартритом колен, это может существенно облегчить ваше состояние.

Снижение АД

Известно, что избыточный вес способствует высокому давлению, что может привести к серьезным проблемам, в частности к заболеваниям сердца. К счастью, потеря всего 4,5 кг (не говоря уже о 22) может помочь снизить давление, согласно данным Министерства здравоохранения США.

Уменьшение риска рака

Национальный институт рака указывает, что высокий уровень жира в организме повышает риск разных видов рака. Женщины с ожирением после менопаузы имеют на 20-40% больший риск развития рака груди, чем их более стройные сверстники. Это частично может быть связано с тем, что жировая ткань производит большее количество эстрогена, повышая риск развития рака.

Снижение уровня холестерина

Повышенный уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) затрудняет отложение жира в артериях, повышая риск сердечных заболеваний, инсульта и инфаркта. Потеря 10% массы тела усиливает повышение уровня холестерина в соответствии с американской кардиологической ассоциацией.

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