3 эффективных упражнения для пресса, которые помогут быстро избавиться от жира на животе
Быстрое сжигание жира на животе возможно, если подобрать правильные упражнения для пресса. Выполняя эффективные движения, вы не только тонизируете мышцы, но и ускоряете метаболизм.
Издание eatthis.com опубликовало три лучших упражнения, которые помогут быстро уменьшить живот и укрепить корпус. Тренер Мэтт Лори делится советами и техникой выполнения, чтобы тренировки были безопасными и результативными.
Модифицированные V-образные приседания
По словам Лори, это упражнение подходит для большинства любителей фитнеса и является очень доступным. Начинайте лежа на спине, руки разместите на полу. Ноги могут оставаться на полу или подниматься на несколько сантиметров над землей – второй вариант сложнее.
"Затем оттолкните верхнюю часть тела от пола, используя руки для поддержки. Одновременно поднимите оба колена к груди. Напрягите мышцы кора, задержитесь на короткий момент в верхней позиции и медленно вернитесь на пол. После нескольких повторений пресс начнет печь", – объясняет тренер.
Скручивания на стабилизирующем мяче
Лори отмечает, что стабилизирующий мяч – отличный инструмент для тех, кто хочет получить пресс и одновременно выполнять безопасные изоляционные упражнения для мышц кора.
"Скручивание на мяче поддерживает нижнюю часть спины мягкой поверхностью и заставляет кор стабилизировать тело, чтобы вы не упали. Держите плечи назад, мяч под собой стабильно, кор напряженным, а затем поднимите плечи к потолку на несколько дюймов или примерно под углом 45 градусов относительно ног. Затем вернитесь в исходное положение. Это упражнение простое на вид, но достаточно сложное для кора", – рассказывает Лори.
Активная планка
Регулярные тренировки с активной планкой укрепляют весь корпус, делают живот подтянутым и помогают облегчить боль в пояснице. Лори объясняет, чем она отличается от классической планки на предплечьях: "Секрет в сильном сжатии ягодичных мышц. Сжимая ягодицы и удерживая тело стабильным в планке, вы мгновенно поворачиваете таз и активируете нижний пресс. Начинайте с подходов по 30 секунд и постепенно увеличивайте время".
