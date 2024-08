3 лучшие советы, которые помогут спать лучше

Если вам трудно заснуть после дневного сна на диване или после долгого и тяжелого дня, это может быть довольно неприятно и существенно вредить вашим планам. Чтобы улучшить качество сна, попробуйте придерживаться фиксированного режима, избегать гаджетов перед сном и создавать спокойную атмосферу в собственной спальне.

Учтите, что недосыпание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому важно обеспечивать себе необходимые 7-9 часов для сна каждую ночь. Как именно это сделать, если вам тяжело засыпать, рассказали в Eat This, Not That.

Установите индивидуальный график сна

Создайте личный режим сна, ориентируясь на свои естественные ритмы. Не заставляйте себя ложиться спать рано или поздно, если вам от этого некомфортно и неестественно, это может вызвать стресс и ухудшить качество сна. Экспериментируйте, чтобы найти оптимальное время для сна.

Спите эффективнее

Работайте над улучшением качества сна. К примеру, если вы лежите в постели 9 часов, но спите только 6, попробуйте повысить эффективность сна. Если не можете заснуть, выйдите из постели и займитесь расслабляющей деятельностью, в частности, чтением или медитацией. Не забудьте определить свой оптимальный график сна, когда его эффективность улучшится.

Сосредоточьтесь на производительности сна

Попытайтесь улучшить свой сон, суммируя день за 10 минут перед сном, чтобы успокоить ум и быстрее заснуть. Разработайте ночной ритуал, который может включать дыхательные упражнения, уменьшение синего света и расслабление. Также, прослушивание успокаивающих звуков или тихой музыки может быть также полезным. Важно найти то, что лучше работает персонально для вас.

