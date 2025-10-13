3 продукта, которые ежедневно употреблял старейший человек мира: в чем же секрет его долголетия

Жанна Луиза Кальман прожила 122 года и осталась самым старым человеком в истории. Ее долголетие долгое время было загадкой для ученых и обычных людей.

Компания Eden's Gate решила исследовать, какие продукты и привычки помогают людям жить долго и здорово. Оказалось, что в ежедневном рационе Кальман были три особые продукты, которые могли стать секретом ее долгой жизни, пишет eatthis.com.

Компания, которая создает продукты с CBD для улучшения настроения и качества жизни, решила раскрыть секреты долголетия. Они проанализировали шесть человек, которые дожили до 100 лет, и обнаружили, что ключевыми факторами являются диета, физическая активность, уровень стресса и социально-экономический статус.

Самой известной среди них стала француженка Жанна Луиза Кальман, которая прожила 122 года и осталась единственным человеком, который превысил 120 лет. Ее жизнь долго оставалась загадкой даже после смерти в 1997 году.

Тайна долгой жизни: три продукта

Когда Кальман спросили о секрете своего долголетия, она назвала три ключевых продукта.

1. Шоколад

Как рассказывает издание All That's Interesting, Кальман наслаждалась шоколадом почти каждый день до 116 лет. Хотя некоторые могут считать это странным, научные исследования подтверждают пользу шоколада. Журнал Antioxidants & Redox Signaling Journal сообщает, что он поддерживает сердце, помогает бороться с инфекциями и даже некоторыми видами рака благодаря иммуномодулирующим свойствам.

Особенно полезен темный шоколад, который содержит мощные антиоксиданты. Они помогают снизить воспаление, регулируют кровяное давление и улучшают работу мозга благодаря флавоноидам. Однако стоит избегать молочного и белого шоколада с высоким содержанием сахара, так как они могут вредить сердцу и повышать риск хронических заболеваний.

2. Оливковое масло

Еще один продукт, который поддерживает долголетие, – оливковое масло. Его активно используют в так называемых "голубых зонах" – регионах мира с наибольшей концентрацией людей старше 100 лет.

Оливковое масло первого отжима содержит мононенасыщенные жиры и витамин Е, который поддерживает сердечно-сосудистую систему и общее состояние здоровья. Даже небольшое количество масла помогает контролировать вес, снижать кровяное давление и уменьшать воспаление.

Исследование Гарварда, в котором приняли участие более 92 000 человек в течение 20 лет, показало: те, кто ежедневно потреблял более половины столовой ложки оливкового масла (≈7-8 г), имели более низкий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто почти его не употреблял.

3. Портвейн

Кальман также позволяла себе порции портвейна – сладкого красного вина, что соответствует средиземноморской диете. Она сочетает растительные продукты, полезные жиры и умеренное потребление вина, что снижает риск сердечных заболеваний, диабета, ожирения и когнитивных нарушений.

По данным клиники Майо, бокал красного вина может активировать "гены долголетия" и улучшать метаболизм. Исследования также показывают, что умеренное потребление вина связано с увеличением продолжительности жизни примерно на 5 лет. Вино содержит антиоксиданты, которые уменьшают риск некоторых видов рака и сосудистых заболеваний.

Дополнительный секрет долголетия: низкий уровень стресса

Кальман имела привилегию жить комфортной жизнью без постоянной работы, что значительно снижало уровень стресса. Она активно занималась спортом и хобби: теннис, плавание, фортепиано, велопрогулки.

Даже если вы не планируете жить более 100 лет, можно вынести ценные уроки из ее жизни: наслаждайтесь шоколадом, пейте вино умеренно, используйте оливковое масло и занимайтесь любимыми занятиями, приносящими радость.

