Утренние ритуалы для долголетия: как начинать день правильно

Утренние привычки играют ключевую роль в укреплении здоровья и поддержании долголетия. От того, как вы начинаете свой день, зависит уровень энергии, настроение и общее самочувствие.

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Добавив в свой распорядок несколько полезных практик, можно существенно улучшить качество жизни. Эксперт по долголетию доктор Флоренс Комит поделилась с eatthis.com самыми эффективными утренними привычками, которые помогут вам оставаться здоровыми и полными сил.

Соблюдайте стабильный режим

Регулярное время подъема – основа здорового образа жизни.

"Последовательность имеет значение. Сон любит рутину, а его качество оказывает непосредственное влияние на здоровье мозга, уровень сахара в крови и вес. Все начинается именно с утра", – отмечает доктор Комит.

Очистите голову от ненужных мыслей

Чтобы избежать лишнего стресса, важно настроить сознание на продуктивный день.

"Когда я просыпаюсь, я спокойно обдумываю свои планы, независимо от того, дома или в отеле. Четкое мышление – это самый лучший способ уменьшить беспокойство", – делится эксперт.

Прислушайтесь к своему телу

Современные технологии, такие как фитнес-трекеры помогают отслеживать уровень стресса, качество сна и общее состояние организма.

"Я использую кольцо Oura для мониторинга сна и непрерывный глюкозный монитор (CGM), чтобы контролировать уровень сахара. Высокий уровень глюкозы натощак может свидетельствовать о воспалительном процессе или инфекции", – рассказывает доктор Комит.

Проводите время на открытом воздухе

Утреннее солнце положительно влияет на внутренние биологические часы. "Я всегда советую выходить на дневной свет после пробуждения", – говорит эксперт.

Сама Флоренс Комит каждое утро гуляет с собакой, чтобы настроить циркадные ритмы. Солнечный свет также оказывает влияние на гормоны аппетита – грелин и лептин, которые помогают регулировать чувство голода.

Пейте воду натощак

Гидратация после ночного сна обязательна. "За 7-8 часов сна тело обезвоживается, поэтому необходимо пополнить запасы жидкости", – объясняет доктор Комит.

Цвет мочи может быть показателем уровня гидратации – идеально, если он почти прозрачный.

Выбирайте чай вместо кофе

Доктор Комит предпочитает чай с высоким содержанием полифенолов, особенно жасминовый зеленый чай. В холодные месяцы она пьет горячий темный шоколад, ведь какао содержит флаван-3-олы, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспаление.

Ешьте белковый завтрак

Белок способствует насыщению и поддерживает мышечную массу. Если вы не любите завтракать, можно заменить приём пищи протеиновым коктейлем.

"Я рекомендую перед каждым приемом пищи съедать немного белка – например, горсть орехов, кусочек сыра или индейку. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови", – отмечает эксперт.

Начните день с физической активности

Утренняя тренировка не только ускоряет метаболизм, но и улучшает настроение.

"Если вы запланировали тренировку на утро, вы не пропустите ее через другие дела. Примите добавки с аргинином и цитрулином, чтобы улучшить кровообращение и увеличить всплеск гормона роста, который происходит во время физических упражнений", – говорит доктор Комит.

Принимайте полезные добавки

"Чтобы не забыть о приеме витаминов, я принимаю их с утра", – рассказывает Комит. Она предпочитает омега-3, витамины D3 и K2, а также астрагал, который, согласно исследованиям, помогает замедлить процесс старения клеток.

Кроме того, доктор Комит практикует периодическую голодовку и обычно не ест до 12-13 часов дня. Она говорит, что этот подход подходит не всем, ведь некоторые люди плохо переносят длительные перерывы между приемами пищи.

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