3 продуктивные упражнения, тонизирующие дряблую кожу ног

С возрастом выработка коллагена замедляется, что влияет на эластичность кожи, кроме того, значительная потеря веса также может привести к обвисанию. Если вы хотите подтянуть кожу ног и избавиться от дряблости, есть несколько упражнений, которые могут помочь вам в этом.

Попробуйте эффективные упражнения от Eat This, Not That, которые укрепляют мышцы ног и помогают коже выглядеть подтянутой. Будьте последовательными и преданными тренировкам, чтобы ускорить желаемый результат и подтянуть кожу до наступления лета.

Сумо приседания

Сумо-приседания эффективно тонизируют все основные мышцы ног, включая подколенные сухожилия, квадрицепсы, ягодицы и аддукторы. Чтобы выполнить их, расставьте ноги широко, вывернув стопы наружу. Во время приседа держать колени на одной линии с пальцами ног, а спину прямой. Обратите внимание, что во время подъема назад, необходимо напрячь корпус. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Выпады "Вокруг света"

Это комбинация из трех разных выпадов, которые эффективно работают на все группы мышц ног. Начните с выпада вперед, следя, чтобы колено не выходило за пальцы. Затем сделайте боковой выпад, обеспечив правильную линию между стопой, коленом и бедром. Завершите обратным выпадом, опуская колени и возвращаясь в стоячее положение. Выполните 4 подхода по 10 повторений для каждой ноги.

Упражнения с лентой сопротивления

Добавление сопротивления с помощью петли увеличивает нагрузку на мышцы и помогает улучшить тонус. Попробуйте выполнить одну из 2 вариаций упражнений с опорной лентой, которые эффективно подтягивают кожу.

Импульсы. Наденьте ленту на середине бедер, поставьте ноги широко и вытяните руки вперед. Опуститесь в приседания и выполняйте короткие пульсирующие движения вверх-вниз. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

Вытягивание бедра. Сядьте прямо на стул, разместив ленту вокруг нижней части бедер. Медленно разведите колени в стороны, а затем верните их обратно. Выполните 3 подхода по 12 повторений.

