3 самых эффективных силовых упражнения для быстрого похудения: советы тренера

Для того чтобы эффективно сжигать жир, нужно знать три основных шага: соблюдение правильного питания с пониженным потреблением калорий, регулярные ежедневные прогулки и силовые тренировки.

Многие люди, стремящиеся похудеть, предпочитают кардио, однако следует больше внимания уделять именно силовым тренировкам. Издание eatthis.com подготовило для вас список трех самых результативных силовых упражнений для быстрого похудения.

Ваши силовые тренировки должны состоять из упражнений, одновременно привлекающих несколько мышечных групп. Такие упражнения активируют больше мышечных волокон, увеличивают расход калорий и являются наиболее эффективными для достижения результата в похудении.

Сложные упражнения делятся на разные двигательные модели: приседания, выпады, шарниры, толчки, тяги и ходьбу. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, в вашей программе обязательно должны присутствовать упражнения, охватывающие эти модели движений.

Ниже приведены три упражнения, которые несколько сложнее, но прекрасно подходят для быстрого сброса веса. Вы можете интегрировать их в свою программу или выполнять как отдельную тренировку.

Подъем гантелей с приседаниями

Для начала поднимите гантели до уровня плеч. Держите грудь приподнятой, напрягите мышцы и приседайте до того момента, пока ваши бедра не станут параллельными полу. Добравшись до этой точки, поднимайтесь через пятки, используя импульс приседания, и выталкивайте вес вверх. Напрягите трицепс в верхней позиции, после чего плавно опустите вес назад на плечи перед последующим повторением. Рекомендуется выполнять 3-4 подхода по 10 повторений.

Тяга с гантелями + отжим

Примите положение для отжима с гантелями в руках и широкой стойкой ног. Держите тело напряженным, а ягодицы – сжатыми. Выполните отжим, плавно опускаясь вниз, а затем вернитесь в исходное положение. После завершения отжима приподнимите одну руку с гантелью, ведя локоть к бедру, одновременно сжимая мышцы. Поверните гантель на пол, затем повторите движение другой рукой. После этого примите исходное положение перед последующим отжимом. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений на каждую руку.

Махи гирею

Разместите гирю перед собой. Отведите бедра назад, держите грудь приподнятыми, и обхватите ручку гири обеими руками. Напрягите мышцы пресса и подтяните гирю к себе, после чего быстрым движением выставьте бедра вперед и сожмите ягодицы на пике движения. Качайте гирю до того момента, пока она не станет параллельной полу. После этого, держа корпус напряженным, используйте мускулы, чтобы повернуть гирю назад. Сохраняя небольшой изгиб в коленях, снова потяните гирю назад между ног и выполните бедренный шарнир перед повторением. Выполняйте 3-4 подхода по 15-20 повторений или работайте в темпе от 45 секунд до 1 минуты.

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