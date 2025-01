3 шага к стройной фигуре: упражнения, которые вернут желаемую форму

Чтобы эффективно снизить жировые отложения на животе, важно сочетать упражнения для сжигания калорий с правильной диетой. Для достижения результата надо сосредоточиться на общем снижении жира, а не только на локальных зонах, выполняя силовые упражнения, которые помогают активировать все мышцы, способствуя калорийному дефициту.

Комбинация упражнений и правильно подобранная диета позволяют постепенно уменьшать общий процент жира в организме. В Eat This, Not That поделились упражнениями, которые следует попробовать для похудения.

Приседания с отягощением

Это комплексное упражнение активирует несколько групп мышц, в частности ягодицы, заднюю поверхность бедра, квадрицепсы и пресс. Ягодицы являются самыми большими мышцами, а потому упражнения с их участием помогают сжигать больше лишних калорий. Не бойтесь увеличивать вес, поскольку ваши ягодицы могут выдержать больше, чем вы думаете.

Тяги в наклоне

Тяга в наклоне — это отличное комплексное упражнение, которое активно работает с бицепсами и мышцами спины. Поскольку спина является одной из крупнейших мышечных групп, это упражнение помогает сжигать много калорий, что улучшает силу и форму тела. Выполняйте тяги в наклоне с максимальным для себя весом, постепенно добавляя еще немного.

Берпи

Это упражнение направлено на улучшение кардио выносливости, а не на конкретную группу мышц. Оно активирует мышцы всего тела. Однако оно выполняется без дополнительного веса, а потому важно сосредоточиться на скорости и резкости каждого движения во время выполнения.

