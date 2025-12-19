3 суперпродукта для здорового сердца: что стоит добавить в рацион

Сердце – один из важнейших органов нашего организма, и его здоровье напрямую зависит от того, что мы едим ежедневно. Правильный рацион может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддержать нормальный уровень холестерина и артериального давления.

Видео дня

К счастью, существуют простые продукты, которые легко включить в питание и которые имеют доказанную пользу для сердца. Эксперты советуют делать акцент на растительных источниках белка, орехах и соевых продуктах, чтобы эффективно заботиться о сердце, пишет eatthis.com.

Один из ключевых рисков для сердца – употребление продуктов с большим количеством насыщенных и трансжиров, а также холестерина. Красное мясо (говядина, баранина, свинина и обработанные мясные продукты) связано с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней, но его можно заменить более здоровыми источниками белка для снижения вероятности преждевременной смерти.

К счастью, сердце можно защитить благодаря разнообразным растительным продуктам: фруктам, овощам, бобовым, цельнозерновым продуктам, орехам и семенам.

Диетолог Шэрон Палмер рассказала, какие продукты способствуют лучшему здоровью сердца. Она подчеркивает, что для достаточного количества белка в организме вовсе не обязательно есть мясо.

"Легко получить нужное количество белка на растительной диете. Употребление растительной пищи поможет вам оставаться здоровыми и защитит сердце, ведь растительные белки – фасоль, чечевица, соевые продукты, орехи и семена – богаты клетчаткой, полезными жирами, витаминами, минералами и фитохимическими веществами, снижающими риск болезней", – отмечает Палмер.

Бобовые

Сушеная фасоль, чечевица и горох – отличный источник белка и клетчатки, которая помогает снижать холестерин, улучшает микробиом кишечника, уменьшает воспаление и поддерживает иммунитет. Для удобства можно использовать консервированную фасоль с низким содержанием натрия, что экономит время на приготовлении и помогает контролировать высокое давление. Половина стакана (примерно 90 г) бобовых влияет на шесть ключевых факторов риска сердечных заболеваний и инсульта, включая физическую активность, массу тела, питание, уровень холестерина, давление и диабет. Эта порция обеспечивает 18-23 г углеводов и богата растворимой клетчаткой, что помогает контролировать "плохой" холестерин ЛПНП.

Орехи и семена

Фисташки, грецкие орехи, миндаль, семена конопли, чиа и арахис (он же бобовая культура) – отличный источник белка, полезных жиров и клетчатки, что снижает риск сердечных болезней. Рекомендуется съедать небольшую горсть ежедневно как полезный перекус.

Соевые продукты

Тофу, темпе, соевое молоко и соевые бобы богаты высококачественным белком, клетчаткой и фитохимическими веществами. Их употребление помогает заменить животные продукты и поддерживает здоровье сердца.

Дополнительные советы для сердечно-сосудистого здоровья

Используйте полезные масла, например оливковое или каноловое, для приготовления пищи.

Избегайте вредных продуктов с высоким содержанием сахара и калорийности: картофельные чипсы, печенье, конфеты.

Ограничьте алкоголь: максимум один напиток в день для женщин и два – для мужчин.

Избегайте подслащенных напитков, таких как соки, газированные и энергетические напитки.

Ранее OBOZ.UA писал, какой орех полезен для сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.