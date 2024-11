3 упражнения со штангой, которые активно сжигают жир. Видео

Чтобы эффективно сжигать жир, выбирайте упражнения со штангой, которые одновременно активируют несколько мышечных групп. Однако, важно правильно подобрать вес и технику, чтобы избежать травм, а потому не стесняйтесь обращаться к тренеру за советами.

В Eat This, Not That предложить 3 упражнения со штангой, которые должны помочь ускорить процесс сжигания жира и достичь фитнес-целей. Внедряйте их в свою тренировку и выполняйте уже сегодня для лучших результатов и физического здоровья.

Push Press

Для толчкового жима станьте, расположив штангу на плечах спереди. Далее, согните колени, быстро выпрямитесь и вытолкните штангу над головой. Плавно и контролируемо вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 15 повторений.

Румынская становая тяга

Станьте на ширину плеч, возьмитесь за штангу верхним хватом, чуть шире бедер. Далее, немного согните колени и используйте бедра, чтобы наклониться вперед, опуская штангу вниз по голеням. Вы должны почувствовать растяжение подколенного сухожилия. Поднимите штангу, выдвигая бедра вперед. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Переднее приседание

Держите штангу на плечах, ладонями, которые направлены вверх. Сделайте приседание, а затем используйте пятки для мощного возвращения в положение стоя. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

