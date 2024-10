5 силовых упражнений для улучшения физической формы, которые обновляют тело. Видео

Если вы хотите улучшить форму и держать тело в тонусе, сосредоточьтесь на силовых тренировках, которые помогут увеличить мышечную массу, уменьшить жир и улучшить общее здоровье. Выполняйте силовые упражнения хотя бы два раза в неделю для поддержания формы, или до шести раз, если это позволяет ваш уровень подготовки.

В Eat This, Not That поделились 5 силовыми упражнениями, которые стоят вашего внимания. Не забывайте прислушиваться к своему телу и чередовать тренировки с восстановлением для получения лучших результатов.

Поперечные приседания с гантелями

Попробуйте усложнить обычные приседания, добавив к ним держание предмета. Это поможет сохранять правильную осанку и защитить спину. Кроме того, такая тренировка активирует больше мышц и обеспечивает стабильность.

Становая тяга с гантелями в раздельной стойке

Если вы хотите улучшить свою физическую форму, попробуйте добавить становую тягу с раздельной стойкой. Это упражнение требует лучшего равновесия, что усиливает активацию мышц. Кроме того, такое упражнение также уменьшает нагрузку на спину и улучшает гибкость бедер и лодыжек. Это отличный способ разнообразить тренировки и улучшить подвижность.

Мертвые жуки с прессом

Попробуйте вариацию упражнения "мертвый жук", чтобы укрепить мышцы пресса. Такое упражнение улучшает стабильность, координацию и снижает риск травм нижней части спины. Чтобы его выполнить, добавьте напряжение, прижимая руку к согнутой ноге, что активирует внутренние мышцы пресса. Работая с одновременным движением руки и ноги в разные стороны, вы усилите контроль позвоночника и улучшите спортивные результаты.

Движение верхней части тела с коленями на мяче

Попробуйте выполнять упражнение для верхней части тела, стоя на коленях на мяче BOSU, чтобы улучшить стабильность и активизировать мышцы. Выполняйте боковые подъемы, подъемы спереди, сгибания на бицепс и жимы над головой для максимального эффекта. Благодаря нестабильной поверхности BOSU, активируется пресс и ягодицы, делая тренировку более эффективной.

Ремни на одной руке с повтором

Используйте ремень TRX для вращения туловища и поднятия одной руки. Вы можете регулировать сложность этого упражнения, приближая или отдаляя свое тело от точки опоры. Таким образом вы активируете широкие мышцы спины и бицепсы, а также улучшаете подвижность и укрепляете косые мышцы.

