5 силовых упражнений для улучшения физической формы, которые обновляют тело. Видео
Если вы хотите улучшить форму и держать тело в тонусе, сосредоточьтесь на силовых тренировках, которые помогут увеличить мышечную массу, уменьшить жир и улучшить общее здоровье. Выполняйте силовые упражнения хотя бы два раза в неделю для поддержания формы, или до шести раз, если это позволяет ваш уровень подготовки.
В Eat This, Not That поделились 5 силовыми упражнениями, которые стоят вашего внимания. Не забывайте прислушиваться к своему телу и чередовать тренировки с восстановлением для получения лучших результатов.
Поперечные приседания с гантелями
Попробуйте усложнить обычные приседания, добавив к ним держание предмета. Это поможет сохранять правильную осанку и защитить спину. Кроме того, такая тренировка активирует больше мышц и обеспечивает стабильность.
Становая тяга с гантелями в раздельной стойке
Если вы хотите улучшить свою физическую форму, попробуйте добавить становую тягу с раздельной стойкой. Это упражнение требует лучшего равновесия, что усиливает активацию мышц. Кроме того, такое упражнение также уменьшает нагрузку на спину и улучшает гибкость бедер и лодыжек. Это отличный способ разнообразить тренировки и улучшить подвижность.
Мертвые жуки с прессом
Попробуйте вариацию упражнения "мертвый жук", чтобы укрепить мышцы пресса. Такое упражнение улучшает стабильность, координацию и снижает риск травм нижней части спины. Чтобы его выполнить, добавьте напряжение, прижимая руку к согнутой ноге, что активирует внутренние мышцы пресса. Работая с одновременным движением руки и ноги в разные стороны, вы усилите контроль позвоночника и улучшите спортивные результаты.
Движение верхней части тела с коленями на мяче
Попробуйте выполнять упражнение для верхней части тела, стоя на коленях на мяче BOSU, чтобы улучшить стабильность и активизировать мышцы. Выполняйте боковые подъемы, подъемы спереди, сгибания на бицепс и жимы над головой для максимального эффекта. Благодаря нестабильной поверхности BOSU, активируется пресс и ягодицы, делая тренировку более эффективной.
Ремни на одной руке с повтором
Используйте ремень TRX для вращения туловища и поднятия одной руки. Вы можете регулировать сложность этого упражнения, приближая или отдаляя свое тело от точки опоры. Таким образом вы активируете широкие мышцы спины и бицепсы, а также улучшаете подвижность и укрепляете косые мышцы.
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