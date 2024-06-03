30 основных продуктов для успешного похудения, которые должны быть под рукой

Когда вы начинаете путь к похудению, содержимое вашего холодильника играет немаловажную роль. Хотя свежие продукты могут быстро портиться, есть несколько полезных альтернатив, которыми вы можете запастись, не беспокоясь об их долговечности. Eatthis рассказал о них.

1. Корица

Добавьте вкус к блюду без лишних калорий, включив в пищу богатую питательными веществами корицу. Она может заменить подсластители, например в кофе.

2. Перец кайенский

Улучшайте вкус ваших блюд, одновременно сдерживая аппетит и усиливая сжигание калорий благодаря свойствам кайенского перца.

3. Имбирь

Свежий корень имбиря прекрасно подходит для пищеварения, уменьшения вздутия живота и придает вкус. Наслаждайтесь им в чае или выпечке.

4. Черный перец

Используйте черный перец как можно больше в рационе. Бескалорийность делает его отличным выбором для здорового питания.

5. Семена горчицы

Как источник селена, семена горчицы помогают поддерживать функцию щитовидной железы и оказывают противовоспалительное действие на организм. Экспериментируйте с ними в блюдах из риса и карри.

6. Лимон

Хотя сам по себе лимон не способствует похудению непосредственно, его использование как усилитель вкуса может улучшить ваши блюда.

7. Киноа

Известная как суперпродукт, киноа содержит клетчатку, белок и сложные углеводы. Этот универсальный злак можно употреблять в качестве каши, в салатах или в качестве гарнира.

8. Миндальное масло

Миндальное масло богато белками и полезными жирами. Она способствует насыщению, а также его можно добавлять в полосы, завтраки и салаты.

9. Тахини

Изготовленный из кунжутных семян, тахини содержит много питательных веществ и является отличным дополнением к заправкам, соусам и маринадам. Он способствует пищеварению и снабжает необходимыми минералами.

10. Какао-порошок

Богатый флавоноидами, какао-порошок помогает снизить уровень сахара в крови и уменьшить жировые отложения. Добавляйте его к овсянке, полосе и выпечке.

11. Овес

Благодаря свойствам, способствующим похудению, овес уменьшает тягу к пище и помогает лучше контролировать вес. Поджаренный овес можно использовать вместо панировочных сухарей или муки.

12. Яйца

Как дешевый и чистый источник белка, яйца идеально подходят для поддержания здорового веса. Включение его в завтрак помогает обеспечить правильное распределение белка в течение дня.

13. Черная фасоль

Богата растительным белком и клетчаткой, черная фасоль с низким содержанием натрия способствует насыщению и снижению веса. Наслаждайтесь ею в холодном виде в салатах или горячей в блюдах из риса и картофеля.

14. Молотые семена льна

Богатые клетчаткой, молотые семена льна помогают подавлять аппетит. Добавляйте его в разные блюда, такие как овсянка, йогурт, салаты и каши.

15. Паста на основе фасоли

Замените традиционные макароны альтернативами на основе бобов. Они содержат больше клетчатки и питательных веществ.

16. Семена чиа

Эти крошечные семена наполнены растворимой клетчаткой, полезными жирами и необходимыми питательными веществами, такими как кальций. Добавляйте их в йогурты, салаты и десерты.

17. Бальзамический уксус

Низкокалорийный, но очень вкусный, бальзамический уксус – прекрасная альтернатива традиционным заправкам. Его можно добавлять как к салатам, так и к овощам.

18. Чечевица

Доступная по цене и богатая растительным белком и клетчаткой, чечевица способствует ощущению сытости. Добавляйте ее в салаты и гарниры.

19. Греческий йогурт

Греческий йогурт с высоким содержанием белка и низким содержанием калорий хорошо подходит для приготовления соусов. Его можно использовать вместо сметаны, а также в качестве заправки для салатов.

20. Чеснок

Кроме улучшения вкуса чеснок предлагает различные преимущества для здоровья, включая потенциальные свойства для похудения. Измельчите его и добавьте к мясу, картофелю, овощам, супам и т.д.

21. Оливковое масло

Включение в рацион таких полезных жиров как оливковое масло способствует повышению сытости и лучшему усвоению жирорастворимых витаминов. Используйте ее в салатах и жареных овощах для прибавочного вкуса.

22. Замороженные ягоды

Замороженные ягоды, богатые флавоноидами, можно добавлять в полосе, каше или размораживать для обычного потребления. Исследования показывают, что они способствуют контролю веса.

23. Тыквенные семена

Тыквенные семена – хороший источник растительного белка и клетчатки. Оно является сытным перекусом и одновременно помогает похудеть.

24. Бульон с низким содержанием натрия

Замените калорийное масло бульоном с низким содержанием натрия для приготовления овощей. Это улучшает вкус, не препятствуя усилиям похудеть.

25. Нут

Нут доступен по цене, а также богат белок и клетчаткой. Его можно легко добавлять в салаты и гарниры, такие как рис.

26. Томатная паста

Избегайте томатных соусов с высоким содержанием сахара и выбирайте томатную пасту как богатую питательными веществами альтернативу. Приправьте ее чесноком и перцем для получения вкусной заправки для любимых блюд.

27. Мята

Свежая мята не только дополняет блюда, но и способствует пищеварению. Добавляйте ее в салаты, десерты и заваривайте чай, чтобы воспользоваться его преимуществами.

28. Куркума

Широко используемая в кулинарии, куркума обладает противовоспалительными свойствами и придает яркий цвет. Используйте его в различных блюдах, таких как супы, для приготовления риса, маринования мяса и т.д.

29. Паста мисо

Богатая минералами и полезна для здоровья кишечника, паста мисо придает вкусу многим блюдам. Вы можете попробовать ее в качестве приправы вместо сливочного масла.

30. Молочные альтернативы

Если лактоза вызывает проблемы с пищеварением, попробуйте без лактозные или растительные альтернативы молока. Убедитесь, что они содержат необходимые питательные вещества, такие как кальций, витамин D и белок для поддержания веса.

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