4 главных преимущества употребления яичного желтка

Яйца — это отличный источник белка, который помогает восстанавливать мышцы и поддерживать организм в тонусе. Они также могут способствовать сжиганию жира и уменьшению воспаления, улучшая общее состояние здоровья.

Тем не менее стоит учитывать, что белок и желток может по-разному влиять на организм, из-за чего стоит знать больше о свойствах этого продукта. В частности, в Eat This, Not That рассказали о полезных свойствах желтков и почему вам не стоит вычеркивать их из своего меню, особенно если вы не имеете проблем с холестерином.

Улучшают зрение

Яичные желтки богаты лютеином, который придает им желтый цвет и поддерживает здоровье глаз. Лютеин может помочь предотвратить развитие возрастной дегенерации желтого пятна, что является одной из причин потери зрения.

Помогают наращивать мышцы

Целое яйцо содержит около 13% белка, почти половина которого сосредоточена в желтке. Если вы едите большое яйцо (примерно 50 г), 3 г белка будут именно из желтка, что помогает наращивать мышцы и восстанавливать организм. Поэтому вам не стоит отказываться от желтков, ведь они также важны для вашего здоровья.

Укрепляют здоровье сердца

Желтки богаты жирными кислотами омега-3, которые поддерживают здоровье сердца и могут снижать риск сердечных заболеваний. Эти жиры также помогают бороться с раковыми клетками и облегчать симптомы артрита.

Способствуют здоровью костей

Яичный желток — это единственный пищевой источник витамина D, который помогает усваивать кальций и поддерживает здоровье костей. Достаточное потребление этого витамина важно для предотвращения риска заболеваний костей, таких как рахит у детей и остеопороз у взрослых. Согласно последним рекомендациям, витамин D часто не хватает в рационе большинства людей, а потому вы можете предотвратить его недостаток, употребляя больше яиц в рационе.

