4 подручных метода для потери веса: как похудеть, используя телефон
А знали ли вы, что люди, которые используют мобильные приложения для диеты и фитнеса, теряют больше веса, чем те, кто занимается этим без помощи? Кроме того, об эффективности мобильных приложений для контроля и потери веса свидетельствуют данные, которые были обработаны и подтверждены исследователями из Американской кардиологической ассоциации.
Таким образом, чтобы улучшить результаты и приблизить потерю веса, стоит использовать специальные продукты и стратегии для достижения стройного тела. А как именно ваш смартфон может помочь вам приблизиться к желаемым формам и улучшить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.
Записывайте и делайте заметки
Настройте напоминание на телефоне или попросите друга помочь, чтобы не забывать о своих калорийных ограничениях. Регулярные напоминания о ваших целях помогут выбирать более здоровую пищу и закуски. Поддержка и мотивация могут значительно облегчить достижение результатов, а мобильные приложения и записи существенно облегчат этот процесс.
Ищите здоровые рецепты
Вместо поиска рецептов в Google, попробуйте использовать специальные приложения, которые предлагают полезные блюда с четким подсчетом калорий. В таких приложениях вы найдете рецепты для завтрака, супов, салатов, сэндвичей, пиццы, пасты и классических блюд, которые легко адаптировать к собственным потребностям и вкусовым предпочтениям.
Загрузите полезную книгу
Тайваньские ученые доказали, что зеленый чай снижает жирность тела на 20%, а потому попробуйте 7-дневную чайную диету для плоского живота, которая должна ускорить ваш метаболизм. Эта диета предусматривает употребление различных сортов чая, в частности пуэра, ройбуш, белого и зеленого. Это не просто диета, а стиль жизни, ознакомиться с которым вы можете по ссылке.
Получите ежедневные задачи
Краткосрочные челленджи могут помочь в похудении и повышении мотивации. Вы можете найти немало бесплатных приложений по типу "30-Day Fit Moves Challenge", на любой платформе, которые предлагают ежедневные 5-минутные тренировки без оборудования. С каждым днем такие задачи будут становиться сложнее, улучшая вашу форму и мотивируя дойти до финала.
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