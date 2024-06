4 совета диетолога, которые помогут контролировать ваш вес

Проблема похудения все чаще встает перед многими людьми. Специалисты отмечают, что следует выбрать свой правильный путь, который приведет к желаемому результату.

Известный диетолог Илана Мулштейн создала отличный компас для похудения, который ведет вас в правильном направлении всякий раз, когда вы сталкиваетесь с выбором пищи. Об этом пишет издание Eat This Not That .

"Это лучший инструмент — особенно для тех, у кого большой аппетит, как я, или для тех, кто часто посещает светские мероприятия, рестораны и семейные обеды", — говорит эксперт. Она подчеркивает, что когда вы сталкиваетесь со многими вариантами еды, вы просто выполните четыре шага, которые помогут контролировать ситуацию. Она отмечает, что внимательное питание облегчает контроль за потреблением калорий и помогает потерять или поддерживает здоровый вес.

Сначала вода

Она советует всегда начинать с воды, особенно если у вас впереди длительное время еды, и вы действительно хотите справиться с ней. Ведь выпивая большой стакан воды перед едой, ваш живот наполняется, так что вы менее вероятно поддадитесь желаниям. Вода придает приятную тяжесть в желудке, что дает вам чувство покоя и удовольствия перед едой, что также помогает создать более здоровые отношения с деликатесами.

Овощи

Эксперт отмечает, что совет людям есть большие объемы низкокалорийной пищи, таких как овощи и супы, был более успешной стратегией похудения, чем совет людям ограничить свои порции и сосредоточиться на потреблении меньше.

Белок

Этот продукт стимулирует ваше чувство сытости, чтобы предотвратить ненужное переедание и повысить ваше общее чувство контроля. Исследования показывают, что более высокое употребление белка увеличивает термогенез, насыщение и потерю жира.

Углеводы + FFC

Она замечает, что в случае, если вы будете следовать советам, в конце концов вам и не захочется впоследствии употреблять какое-то дополнительное нездоровое лакомство.

"Скорее всего, как только вы пойдете снова, вы будете настолько довольны, что вам даже не понадобится дополнительный глупый вкус, или если вам понадобится, это будет лишь одна дополнительная порция, а не несколько, как в прошлом", - добавила она.

