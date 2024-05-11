4 совета, как начать день с ясным умом
Если начать свой день с ясным умом, это может оказать существенное влияние на все его течение. Вот несколько эффективных практик от News Bytes, которые помогут вам "очистить голову" утром.
Играйте в интеллектуальные игры
Начните свой день с интеллектуальных игр, таких как судоку или кроссворды. Они известны своей способностью повышать функциональность мозга. Играя в интеллектуальные игры, вы можете улучшить свою память.
Делайте физические упражнения
Прежде чем погрузиться в работу, отдайте предпочтение определенным физическим упражнениям. Будь то йога, пилатес, танцы, езда на велосипеде или любая другая физическая активность, это способствует усилению кровотока и циркуляции кислорода в мозг.
Посвятите время чтению
В современном цифровом мире мы часто забываем о наших любимых книгах. Чтение позволяет отвлечься от повседневной рутины, дарит мгновение покоя и служит отличным способом начать новый день.
Заправляйте кровать
Не стоит недооценивать важность такого простого шага, как заправка кровати каждое утро. Согласно опросу, люди, у которых есть ежедневная привычка, имеют хороший день, ведь не испытывают тяжести от невыполненного долга.
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