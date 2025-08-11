4 упражнения с гантелями для создания стройной талии

Стройная талия – это не только об эстетике, но и о силе, балансе и здоровье. Чтобы достичь четких контуров в зоне живота, важно сочетать кардио с правильно подобранными силовыми упражнениями.

Видео дня

Использование гантелей позволяет эффективно задействовать мышцы кора и ускорить сжигание жира. Издание eatthis.com опубликовало четыре действенных упражнения, которые помогут сделать талию тоньше, а тело – более подтянутым.

Сила – ваш союзник в борьбе за подтянутую талию

Не стоит недооценивать пользу силовых тренировок и упражнений с гантелями, когда речь идет о коррекции талии.

"Чем больше у вас мышц, тем активнее организм сжигает жир. К тому же именно мышцы создают рельеф, а не только кардио. Кардионагрузки – это не все", – объясняет тренер Кейли Кроуфорд.

Подобранные ниже упражнения задействуют весь организм – они не только укрепляют мышцы, но и обеспечивают кардионагрузку. Они помогают не просто сжигать больше калорий, но и держать сердце в тонусе.

"Дыхание также играет ключевую роль. Оно помогает глубже включить мышцы живота в работу. Особенно важно активировать поперечную мышцу живота – именно она формирует узкую талию", – добавляет тренер.

1. Трастеры (комбинированные приседания с жимом гантелей вверх)

Это упражнение активирует сразу все основные группы мышц и оказывает сильную нагрузку всему телу. "Чем больше мышц задействовано, тем интенсивнее работает организм, и тем мощнее "горит" тело", – объясняет Кроуфорд.

Она также отмечает, что мышцы кора во время выполнения этого упражнения постоянно напряжены, что напрямую влияет на талию.

Возьмите в каждую руку по гантели и держите их на уровне плеч. Расставьте ноги на ширину плеч. Напрягите мышцы живота, отведите таз назад и присядьте, пока бедра не станут ниже колен. Затем мощно выпрямитесь, поднимая гантели над головой. Опустите гантели снова до уровня плеч и повторите движение.

2. Обратные выпады со скручиванием

Это динамичное движение задействует все тело и помогает интенсивнее сжигать калории. Вам понадобится всего одна гантеля.

Держите гантелю обеими руками перед грудью, в "бокальном" положении. Сделайте шаг назад одной ногой и опуститесь в выпад, согнув оба колена. Находясь внизу, скрутите корпус в сторону передней ноги. Вернитесь в исходное положение и поменяйте сторону.

Это движение укрепляет ноги, мышцы живота и бицепсы благодаря изометрическому напряжению. Кроуфорд подчеркивает важность дыхания во время скручивания: "Когда выполняете скрутку, активируйте дыхание, чтобы задействовать поперечную мышцу живота. Это именно та мышца, которая формирует талию".

3. Турецкие приседания

Кроуфорд предпочитает это упражнение, поскольку оно требует высокой стабилизации и координации, особенно в зоне кора.

Лягте на спину. Одна нога согнута в колене, другая – вытянута. В руку, которая на стороне согнутой ноги, возьмите гантелю и вытяните ее вверх, держа над собой. Вторая рука – вдоль туловища. Опираясь на локоть, медленно поднимайтесь, будто садясь, не меняя положения руки с гантелью – она должна оставаться направленной вверх.

Во время подъема используйте лишь минимальную помощь свободной руки. "Гантель все время должна быть направлена к небу. Это добавляет большую нагрузку на мышцы кора", – акцентирует тренер.

4. Толчки ногами с гантелями и отжимания

Это упражнение сочетает силовую и стабилизационную работу. Оно не только активизирует мышцы живота, но и добавляет нагрузку на верхнюю часть тела.

Лягте на спину, держа гантель над грудью обеими руками. Поднимайте и опускайте ноги, выполняя толчки, не касаясь пола. Удерживайте поясницу плотно прижатой к полу.

"Самое главное здесь – правильно дышать и контролировать положение поясницы. Если чувствуете, что поясница начинает отрываться, усиливайте удары ногами и делайте короткие, частые вдохи, сосредотачиваясь на напряжении мышц живота во время выдоха", – объясняет Кроуфорд.

Ранее OBOZ.UA писал, какая тренировочная программа поможет похудеть без диет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.