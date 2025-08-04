4 упражнения с гантелями для взрывного роста бицепсов
Хотите руки, которые сразу привлекают внимание и намекают на вашу силу еще до того, как вы что-то скажете? Рельефные бицепсы – не только о внешности, но и о силе, уверенности и самодисциплине.
Достичь этого можно и без сложного оборудования – только благодаря гантелям и правильно подобранным упражнениям. Издание eatthis.com опубликовало четыре самых эффективных движения для построения мускулистых, подтянутых рук.
Выполняйте по 3 подхода каждого упражнения, по 10-12 повторений, минимум дважды в неделю в течение восьми недель – и вы увидите прогресс.
1. Классическое сгибание рук с гантелями
Это базовый вариант сгибания на бицепс с развернутыми вверх ладонями в верхней точке движения.
Возьмите гантели (по одной в каждую руку), держа их вдоль тела – большие пальцы направлены в сторону. Медленно поднимайте вес до уровня груди, активно сжимая бицепсы. Локти должны оставаться прижатыми к бокам. В верхней точке задержитесь на 1-2 секунды, после чего опустите руки в исходное положение.
2. Молотковое сгибание рук
Эта вариация предполагает нейтральное положение рук, когда ладони повернуты друг к другу, а большой палец при движении поднимается к груди.
Исходное положение: руки с гантелями по бокам, ладони смотрят друг на друга. Медленно сгибайте руки в локтях, не меняя положения кистей. В углу движения зажмите бицепс на 1-2 секунды. Медленно вернитесь в исходное положение.
3. Сгибание рук Арнольда
Этот вариант начинается как молотковое сгибание, но включает вращательное движение кисти, завершающееся классическим положением ладони вверх.
Начинайте с гантелями вдоль туловища, ладони повернуты внутрь. В процессе сгибания поворачивайте кисть так, чтобы ладонь в верхней точке была направлена к вам. Задержитесь в конечной точке на 1-2 секунды, после чего возвращайтесь в исходное положение, поворачивая руку в обратном направлении.
4. Концентрационное сгибание рук
Одно из самых эффективных упражнений для изолированной проработки бицепса. Оно требует медленного и точного контроля движения.
Сядьте на скамью или стул, возьмите гантель в одну руку. Локоть упирается во внутреннюю часть бедра, гантель – между ногами. Медленно поднимайте гантель, сосредотачиваясь на сокращении мышцы. Не меняйте положение локтя. Вверху сделайте паузу на 1-2 секунды, затем медленно опустите вес.
Совет тренера
"Многие считают, что сначала надо сжечь жир, а потом строить мышцы. Но для рук это работает немного иначе. Если хотите, чтобы футболка сидела плотнее, начинайте именно с роста мышц", – говорит тренер Тайлер Рид.
Если регулярно выполнять эти упражнения, соблюдая технику и достаточную нагрузку, результат не заставит себя ждать. И да, не забудьте подобрать правильный вес гантелей: для начала подойдут гантели весом 4,5-9 кг, а дальше постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы стимулировать рост мышц.
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