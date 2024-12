4 упражнения с отягощением на лодыжки: как ускорить похудение

Кардио не является единственным способом избавиться от жира на животе, поскольку для эффективного похудения важно сосредотачиваться на укреплении мышц через упражнения с собственным весом или легким оборудованием, например, утяжелителями для лодыжек. Это помогает тонизировать тело, активируя мышцы кора и формируя подтянутую талию.

Комбинация силовых и кардио упражнений дает наилучшие результаты для похудения и укрепления. Как их выполнить и что вам может понадобиться, рассказали в Eat This, Not That.

Трехточечная планка с ударом локтями к ноге

Для выполнения упражнения начните с планки, держа руки под плечами, а ноги на ширине бедер. Вытяните живот, поднимите правую ногу, направьте носок и коснитесь правым коленом правого локтя. После чего поверните ногу назад, сжав ягодицу. Это поможет активировать пресс и косые мышцы. Для максимального эффекта попробуйте добавить утяжелители для лодыжек.

Настольная радуга

Примите положение, держа руки под плечами, колени под бедрами, а локти слегка согнутыми. Вытяните правую ногу назад и направьте носок. Далее, большим пальцем ноги, подводя ногу к левому углу коврика, рисуйте "радугу". Верните в исходное положение, сжав внутреннюю часть бедра на 1 секунду.

Скручивание с растяжением ног лягушкой

Лягте на спину, разведите локти в стороны, а пятки соедините, образуя латинскую букву "V". Разогните колени, а затем коснитесь локтями коленей, при этом держа ноги под углом 45 градусов. Во время движения сжимайте бедра вместе, удерживая позу со стоп. Вернитесь в исходную позицию и повторите упражнение.

Планка на предплечьях с разведением ног

Начните с планки на предплечьях, держите ладони вниз, а плечи над локтями. Выполните прыжки вширь (ориентируйтесь на размер коврика) и назад, активно работая ногами и кором. Во время упражнения держите бедра на одной линии с плечами.

