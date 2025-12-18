5 ароматных специй, которые снижают воспаление в организме и улучшают самочувствие

В современном мире, где лекарства стали привычным способом лечения, природа продолжает предлагать свои простые и действенные средства. Одним из них являются специи – ароматные добавки, которые не только усиливают вкус блюд, но и обладают мощным оздоровительным действием.

Исследования показывают, что некоторые приправы помогают бороться с воспалениями, укрепляют иммунитет и даже снижают риск хронических болезней. Издание eatthis.com собрало пять самых эффективных специй, польза которых подтверждена наукой.

Куркума

Куркума – одна из самых известных специй с мощными противовоспалительными свойствами. Эту "золотую" специю, которую традиционно добавляют к блюдам индийской кухни, ценят за содержание более 300 активных веществ, главное из которых – куркумин. Именно он обладает антиоксидантным и антибактериальным действием, помогая уменьшить воспаление в организме.

Исследование 2018 года показало, что употребление добавок с куркумином от трех дней до 36 недель значительно уменьшает воспалительные процессы по сравнению с плацебо. Другое исследование среди людей с остеоартритом показало, что куркумин снимает боль так же эффективно, как ибупрофен.

Поскольку куркумин составляет лишь около 3% массы куркумы и плохо усваивается организмом, специалисты советуют сочетать ее с черным перцем. Благодаря веществу пиперин усвоение куркумина может возрасти до 2000%.

Черный перец

Не зря его называют "королем специй". Пиперин – активное соединение черного перца – имеет мощные антиоксидантные свойства, которые помогают организму лучше усваивать питательные вещества и снижают вред от свободных радикалов, провоцирующих болезни.

Хотя исследования на людях пока ограничены, эксперименты на животных свидетельствуют, что пиперин способен уменьшать воспалительные проявления, в частности отеки суставов.

Имбирь

Имбирь, с его нежно-острым вкусом, заслуженно считается "суперпродуктом". Его традиционно используют для уменьшения тошноты и улучшения пищеварения, а также как природное средство против воспаления. Благодаря антиоксидантным и противомикробным соединениям – гингеролам – имбирь помогает при болях в суставах и симптомах артрита.

Фонд артрита советует употреблять имбирь свежим, заваривая чай: отрезать кусочек корня длиной 2,5-5 см, бросить его в кипящую воду, настоять 30-60 минут — и наслаждаться напитком, снимающим воспаление.

Корица

Несколько щепоток корицы могут не только придать кофе, смузи или блинам приятный аромат, но и принести пользу организму. Основное активное вещество корицы – циннамальдегид – обладает противовоспалительными свойствами, тогда как антиоксиданты специи помогают защищать клетки, снижают уровень сахара и улучшают показатели холестерина.

Поэтому не сомневайтесь добавлять корицу в овсянку или десерты – это простой способ поддержать здоровье.

Кайенский перец

Для тех, кто любит острое, кайенский перец – идеальный выбор. Его жгучесть обусловлена капсаициноидами – соединениями, которые действуют как природные обезболивающие. Капсаицин, главный активный компонент, часто используют в кремах и мазях для облегчения боли в мышцах и суставах.

Исследование, опубликованное в журнале Osteoarthritis Cartilage, доказало: крем с капсаицином может быть столь же эффективным, как и нестероидные противовоспалительные препараты, в уменьшении боли при остеоартрите.

Итак, специи – это не только вкус и аромат. Это природные помощники, которые поддерживают здоровье, уменьшают воспаление и добавляют энергии вашему организму ежедневно.

