5 асан йоги для тех, кто стремится похудеть

Нормальный вес важен не только для психического, но и для физического здоровья, ведь ожирение может вызвать диабет, инсульт и серьезные болезни сердца. Именно йога способна эффективно помогать контролировать вес и вместе с тем, улучшать эмоциональное и эмоциональное состояние человека.

Итак, какие позы йоги способствуют похудению и могут улучшать самочувствие? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Сарвангасана

Лягте на спину, согните колени и поднимите ноги. Держите руки на полу, перекатитесь на верхнюю часть спины, поддерживая нижнюю часть спины руками. Вытяните ноги к потолку, задержитесь на 5-6 вдохов. Расслабьтесь и повторите.

Ардха навасана

Для выполнения позы лодки сядьте на коврик, вытянув ноги вперед, держа ладони на полу. Поднимите ноги, чтобы колени были под углом 45 градусов, а голени параллельны полу. Поднимите руки параллельно земле. Задержитесь на 30 секунд, расслабьтесь и повторите.

Бокасана

Начните с низкого приседания, положив руки на землю с широко расставленными пальцами. Поднимитесь на цыпочки, поставив колени на край рук, перенесите вес вперед и поднимите пальцы ног, задерживая положение. Выполняйте упражнение ежедневно.

Натараджасана

Станьте прямо, левой рукой возьмитесь за левую лодыжку. Перенесите вес вперед, правую руку положите на правое колено. Наклонитесь вперед, выгибая спину и оттолкнитесь левой ногой. Вытяните правую руку вперед и задержитесь на 30 секунд. Затем, повторите с другой стороны.

Вирабхадрасана

Встаньте прямо, широко расставив ноги на ширину 120-135 см. Поверните правую ногу на 90 градусов наружу, а левую на 15 градусов внутрь. Разведите руки параллельно земле на уровне плеч, ладонями вниз. Задержитесь на 30 секунд, расслабьтесь и повторите с другой стороны.

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