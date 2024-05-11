5 асан йоги для здоровых и сильных легких

Дыхание – это жизнь. В этом плане легкие – критически важный орган человеческого тела. Они обеспечивают нас кислородом, без которого организм не функционирует.

В свою очередь, йога, так или иначе, сосредоточена вокруг процесса дыхания, а ее регулярная практика укрепляет легкие.

В этой статье OBOZ. UA предлагает познакомиться с несколькими асанами, которые следует выполнять для здоровья легких.

Нади Шодхан Пранаяма (дыхание чередованием ноздрей)

Сядьте удобно, положив левую руку на левое колено.

Большим пальцем закройте правую ноздрю, а вдохните через левую. Затем зажмите левую ноздрю безымянным пальцем, уберите большой палец и выдохните через правую ноздрю.

После этого вдохните правой ноздрей и выдохните левой. Повторите процесс.

Триконасана (поза треугольника)

Встаньте прямо, широко расставив ноги. Разверните правую стопу на 90 градусов, а левую – на 15 градусов внутрь. Вдохните и поднимите руки в стороны, параллельно полу, ладони направлены вниз.

Выдохните и наклонитесь вниз, правой рукой касаясь тыльной стороны стопы, а левую вытяните вверх так, чтобы обе руки опустились по прямой линии.

Ардха матсиендрасана (поза полурыбы)

Сядьте и согните обе ноги. Опустите правую ногу так, чтобы пятка касалась левого бедра, а левую ногу заведите за правое колено.

Держите левую руку за спиной, а правую вытяните вверх. Опустите ее вниз и оттолкнитесь от вертикального колена, чтобы удержать левую ногу.

Поверните голову назад и посмотрите через плечо.

Наукасана (поза лодки)

Лягте на спину. Руки держите по бокам, ноги прямые.

После этого сделайте глубокий вдох и поднимите голову, грудь, руки и ноги вместе, пока ваше тело не образует V-образную форму.

Старайтесь сохранять устойчивость в этом положении и задержите дыхание. Мысленно сосчитайте до пяти. Затем вернитесь в исходное положение, выдохните и расслабьтесь.

Бхуджангасана (поза кобры)

Лягте на грудь, слегка расставив ноги и коснувшись пальцами пола. Руки держите по бокам.

Затем положите ладони под плечи, сделайте глубокий вдох и поднимите голову, грудь и талию от пола. Посмотрите в сторону потолка.

Задержитесь на 15-30 секунд и дышите нормально. Расслабьтесь и повторите еще 10 раз.

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