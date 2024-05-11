5 асан йоги для здоровых и сильных легких
Дыхание – это жизнь. В этом плане легкие – критически важный орган человеческого тела. Они обеспечивают нас кислородом, без которого организм не функционирует.
В свою очередь, йога, так или иначе, сосредоточена вокруг процесса дыхания, а ее регулярная практика укрепляет легкие.
В этой статье OBOZ. UA предлагает познакомиться с несколькими асанами, которые следует выполнять для здоровья легких.
Нади Шодхан Пранаяма (дыхание чередованием ноздрей)
Сядьте удобно, положив левую руку на левое колено.
Большим пальцем закройте правую ноздрю, а вдохните через левую. Затем зажмите левую ноздрю безымянным пальцем, уберите большой палец и выдохните через правую ноздрю.
После этого вдохните правой ноздрей и выдохните левой. Повторите процесс.
Триконасана (поза треугольника)
Встаньте прямо, широко расставив ноги. Разверните правую стопу на 90 градусов, а левую – на 15 градусов внутрь. Вдохните и поднимите руки в стороны, параллельно полу, ладони направлены вниз.
Выдохните и наклонитесь вниз, правой рукой касаясь тыльной стороны стопы, а левую вытяните вверх так, чтобы обе руки опустились по прямой линии.
Ардха матсиендрасана (поза полурыбы)
Сядьте и согните обе ноги. Опустите правую ногу так, чтобы пятка касалась левого бедра, а левую ногу заведите за правое колено.
Держите левую руку за спиной, а правую вытяните вверх. Опустите ее вниз и оттолкнитесь от вертикального колена, чтобы удержать левую ногу.
Поверните голову назад и посмотрите через плечо.
Наукасана (поза лодки)
Лягте на спину. Руки держите по бокам, ноги прямые.
После этого сделайте глубокий вдох и поднимите голову, грудь, руки и ноги вместе, пока ваше тело не образует V-образную форму.
Старайтесь сохранять устойчивость в этом положении и задержите дыхание. Мысленно сосчитайте до пяти. Затем вернитесь в исходное положение, выдохните и расслабьтесь.
Бхуджангасана (поза кобры)
Лягте на грудь, слегка расставив ноги и коснувшись пальцами пола. Руки держите по бокам.
Затем положите ладони под плечи, сделайте глубокий вдох и поднимите голову, грудь и талию от пола. Посмотрите в сторону потолка.
Задержитесь на 15-30 секунд и дышите нормально. Расслабьтесь и повторите еще 10 раз.
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