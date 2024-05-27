5 асан, облегчающих дыхание при астме

Астма - это длительное респираторное заболевание, при котором дыхательные пути легких отекают и воспаляются. Астма может появиться у человека как следствие генетических или внешних факторов, в частности, из-за негативного влияния окружающей среды и после вредной привычки.

Если вам трудно дышать, присутствует кашель, сжатие в груди и хрипы, то вам может помочь йога. Какие упражнения можно выполнить для улучшения своего самочувствия, узнавали в OBOZ.UA.

Сукхасана

Легкая поза помогает улучшить дыхание, укрепляет работу легких и способствует расслаблению. Для выполнения сядьте на пол, выпрямите спину и скрестите ноги. Глубоко дышите и внимательно следите за темпом. Для облегчения астмы рекомендуется выполнять это упражнение ежедневно в течение 5-10 минут.

Шавасана

Поза трупа является одной из самых комфортных асан в йоге, способствует улучшению дыхания и уменьшению симптомов астмы. Чтобы выполнить упражнение, лягте на спину с раскрытыми руками, ладонями вверх. Концентрируйтесь на своем дыхании, чтобы получить облегчение.

Сету бандха сорвангасана

Для выполнения позы моста, необходимо занять позу лежа на спине, положив руки вдоль тела, ладонями вниз. Согните колени, ставя ступни на пол и поднимите спину от пола с помощью плеч, рук и стоп. Задержитесь в этом положении в течение одной минуты, расслабьтесь и повторите упражнение.

Бхуджангасана

Чтобы выполнить позу кобры, лягте на живот и положите руки под плечи. Поднимите верхнюю часть тела, растягивая мышцы груди, живота и плеч. Удерживайтесь в этой позе в течение 5 вдохов, расслабьтесь и повторите упражнение.

Паванмуктасона

Поза ветра способствует регулированию дыхания, что уменьшает риск приступов астмы. Чтобы ее выполнить, лягте на спину и согните ноги, обнимая их. Поднимите голову, положите нос между коленями и задержитесь в этой позе на несколько секунд. Дышите глубоко, а затем расслабьтесь. Повторите несколько раз.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие асаны помогают облегчить дыхание.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.