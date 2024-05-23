5 поз йоги, которые помогут лучше дышать

Поспособствовать уменьшению уровня загрязнения воздуха невозможно. Однако, мы можем самостоятельно помочь себе укрепить иммунитет, чтобы противостоять его вредным последствиям и снизить риск появления заболеваний.

Для этого следует контролировать уровень потребления воды, придерживаться здоровой диеты и регулярно заниматься спортом, в частности выполнять упражнения из йоги. Какие асаны помогут облегчить дыхание, узнавали в OBOZ.UA.

Бхуджангасана

Поза кобры помогает бороться с последствиями загрязнения, растягивая мышцы груди, живота и плеч, что улучшает дыхание и работу легких. Для выполнения этой позы лягте на живот, положите руки под плечи, нажмите руками вниз и поднимите верхнюю часть тела. Задержитесь в позе до 5 вдохов, расслабьтесь и повторите упражнение.

Сету Бандхасана

Для выполнения позы "Мост" лягте на спину, положите руки возле тела ладонями вниз и согните ноги в коленях, ставя ступни на пол. Поднимите спину от пола, опираясь на плечи, руки и стопы, задержитесь в этой позе в течение одной минуты. Завершив упражнение расслабьтесь и повторите еще раз.

Паванмуктасана

Паванмуктасана, известная также как поза освобождения от ветра, способствует регулированию дыхания и улучшению работы легких. Чтобы выполнить эту позу, лягте на спину, сцепите ноги, согните колени и обнимите их. Подняв голову от пола, поместите нос между коленями, удерживайтесь в этой позе на несколько секунд, дыша глубоко, а затем медленно отпустите. Повторите упражнение несколько раз.

Сукхасана

Это простая поза, которая улучшает функцию легких и расслабляет ум. Для ее выполнения сядьте на пол или коврик, выпрямив спину и скрестив ноги. Глубоко вдыхайте и медленно выдыхайте, сосредотачиваясь на дыхании. Для облегчения воздействия загрязненного воздуха, рекомендуется проводить эту позу ежедневно в течение 5-10 минут.

Шавасана

Шавасана, известная как поза трупа, эффективно способствует улучшению дыхания. Чтобы ее выполнить, лягте на спину, раскинув руки свободно с обеих сторон ладонями вверх. Оставаясь в этой позе, сосредоточьтесь на своем естественном ритме дыхания, чтобы защитить себя от загрязнения.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, почему стоит начать заниматься йогой.

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