5 блюд и продуктов, которые необходимо употреблять в меру

Даже если вы полностью уверены, что ваш рацион состоит из низкокалорийных и полезных продуктов, важно придерживаться установленных пропорций. Это позволит предотвратить переедание и поможет эффективнее бороться с лишним весом.

В Eat This, Not That! назвали, какими полезными блюдами и продуктами мы злоупотребляем. Предлагаем ознакомиться с ними и узнать, сколько вы можете съесть за раз.

Гуакамоле

Авокадо - это источник полезных жиров, клетчатки и антиоксидантов, которые незаменимы во время похудения. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Journal, люди, которые потребляли ежедневно половину авокадо, имели меньшую массу тела, чем те, кто этого не делал. Однако, стоит учесть, что гуакамоле имеет высокое содержание жиров и калорий, а потому не следует употреблять слишком много этого блюда.

Хумус

Хумус, подобно гуакамоле, может способствовать похудению из-за способности бобовых продуктов способствовать потере жира. Тем не менее необходимо контролировать, сколько вы способны съесть этого блюда, чтобы избежать перенасыщения жиров в организме. Таким образом, одна порция хумуса - это две столовые ложки, которые могут быть закуской с крекерами или морковью.

Основной протеин

Хотя белок является важным компонентом питания, его преимущества могут быть преувеличены за счет других калорийных компонентов, находящихся в вашей тарелке. Американская ассоциация диетологов рекомендует ограничивать размер порций белка до около 85 граммов. Кроме того, учтите, что иногда размер куриной грудки может превышать белковую норму.

Зеленые соки с фруктами

Фруктовые соки и зеленые фреши могут быть высококалорийными из-за содержания в них сахара. Однако, это касается готовых напитков, на этикетке которых может быть написано "Без сахара". Также, много сахара содержится в яблоках, ананасе, манго, бананах и киви. Чтобы компенсировать долю сахара, к фрешу из этих фруктов следует добавлять овощи.

Протеиновый порошок

Запомните, что чрезмерное употребление протеинового порошка может нанести вред вашему организму, поскольку оптимальная порция составляет около 30 граммов в день в зависимости от вашей активности. Чрезмерное количество протеина может привести к обуви и метаболическому синдрому.

