5 быстрых и эффективных способов избавиться от жира на животе и нарастить мышцы

Многие люди стремятся избавиться от ненужного живота и добавить мышечный тонус. Посредством эффективных способов вы сможете потерять жир на животе и нарастить мышцы.

Если вы собираетесь посвятить время достижению цели по плоскому животу, важно тратить это время на то, что нужно. Доктор медицинских наук и сертифицированный тренер Майк Болл делится с Eat This, Not That! советами по эффективному похудению.

"Нет никакого способа нацелить потерю веса только на один конкретный участок тела, иногда называемый "точечным уменьшением". Чтобы потерять жир на животе, вы должны похудеть в целом, и жир на животе будет среди потерянного веса", – объясняет доктор.

Несколько изменений в образе жизни будут очень полезны для уменьшения жира на животе и формирования подтянутой средней части тела.

Соблюдайте диету с высоким содержанием белка

Протеин предназначен не только для увеличения мышечной массы. По данным клиники Майо, употребление продуктов с высоким содержанием белка и протеиновых коктейлей может помочь вам сохранить чистую мышечную массу, снизить жировые отложения, почувствовать сытость и сбросить лишний вес. Конечно, чрезмерное количество чего-либо никогда не является хорошей вещью, поэтому убедитесь, что вы не переборщили с белком.

Доктор Болл отмечает важность потребления белка, объясняя: "Доказательства свидетельствуют о том, что если вы садитесь на диету с очень высоким содержанием белка (2,4 мг/кг массы тела в день), возможно, вы сможете нарастить мышцы, потребляя дефицит калорий. Чтобы сделать это, сосредоточьтесь на нежирных белках, таких как курица, рыба и растительные белки".

Включите в свой распорядок тяжелую атлетику

Силовые тренировки могут помочь вам похудеть и добиться впечатляющего мышечного тонуса.

"Когда вы едите с дефицитом калорий, вы теряете часть мышц в дополнение к жиру, поэтому поднятие веса является лучшим способом свести к минимуму количество теряемых мышц", – говорит доктор Болл.

Выполняйте кардиотренировку минимум пять дней в неделю

Потеря жира на животе – это здоровый баланс поднятия веса и аэробных упражнений. Надежный режим кардиотренировок – это удивительный способ улучшить общий состав тела. Если вы предпочитаете бег, быструю ходьбу, плавание или езду на велосипеде, доктор Бол отмечает: "Кардио упражнения полезны для здоровья сердца и кровотока, но они также прекрасно сжигают калории".

Держите стресс и хорошо спите

Сильный стресс и недостаточный сон связан с увеличением веса. Поэтому пора создать правильные здоровые привычки, которые помогут вам справляться со стрессом и хорошо отдыхать. Например, медитация и йога – это отличные занятия, которые можно вплести в свой распорядок дня или недели, чтобы успокоить свой разум.

Поддерживайте общую здоровую диету

Создание хороших пищевых привычек имеет решающее значение, если вы хотите похудеть здоровым способом.

"Это невозможно обойти - потеря веса зависит больше от того, что вы едите, чем от количества физических упражнений, которые вы выполняете, и вам нужно убедиться, что вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете", - сказал доктор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал , от чего следует отказаться, чтобы улучшить здоровье и похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.