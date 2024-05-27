5 эффективных асан йоги, преодолевающих стресс и волнение

Ваше психическое здоровье может пострадать от плотного рабочего графика, неправильного образа жизни и питания. Однако, соблюдение древней аюрведической практики йоги может существенно помочь улучшить психическое состояние, расслабив ум и улучшив кровообращение.

Какие позы доступны каждому и могут помочь улучшить ваше состояние? OBOZ.UA предлагает рассмотреть 5 асан йоги, которые могут стать эффективными инструментами для преодоления стресса, тревоги и депрессии.

Стойка на плечах: для лучшего кровоснабжения мозга

Начните упражнение лежа на спине, немного согните колени, поднимая ступни вверх. Сохраняйте руки ровно на полу и используйте их, чтобы подняться на верхнюю часть спины. Для поддержания и удержания вертикального положения вы можете положить руки на поясницу. Медленно направляйте ноги вверх к потолку. В положении следует задержаться на 5-6 вдохов, после чего расслабиться и повторить упражнение.

Собака мордой вниз: для улучшения кровотока

Эта поза облегчает кровообращение головы, улучшая психическое здоровье. Для выполнения, лягте на стол, поднимите бедра, образуя перевернутую букву "V" на полу. Расслабьте голову и шею, вытяните бедра назад и выполните несколько вдохов.

Поза ребенка: для релаксации

Поза ребенка является отличной асаной для отдыха и расслабления. Она улучшает притоки крови к мозгу и уменьшает чувство стресса и тревоги. Для выполнения этой позы встаньте на колени на четвереньки, расслабьте ягодицы, сидя на пятках. Протяните руки вперед и опустите голову на пол или коврик.

Поза мостика: для умственной функции

Для выполнения позы моста необходимо занять позу лежа на спине и положите руки вдоль тела ладонями вниз. Согните колени и поставьте ступни на пол. Затем, поднимите спину, опираясь на плечи, руки и стопы. Не забывайте дышать спокойно и медленно удерживая позу в течение минуты.

Поза трупа: для успокоения ума и тела

Поза трупа является легкой асаной, которая помогает успокоить ум и тело. Она может снять стресс, тревогу и депрессию, улучшая психическое самочувствие. Для выполнения упражнения лягте на спину с руками свободно расправленными по обеим сторонам, ладонями вверх. Удерживайте позу в течение нескольких минут.

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