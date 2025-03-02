5 ежедневных привычек для укрепления предплечья

Крепкие предплечья играют немаловажную роль в выполнении повседневных задач. Они не только помогают вам носить разные предметы, но и повышают вашу эффективность при выполнении силовых упражнений.

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Если вы хотите сохранить силу и физическую форму с возрастом, необходимо укрепить предплечье. Для этого издание eatthis.com опубликовало пять простых упражнений, которые можно делать каждый день.

Многие люди не уделяют должного внимания тренировке предплечий по сравнению с другими частями тела, такими как пресс, ноги или плечи. Однако для достижения крепкого тела важно ставить акцент на эту группу мышц. К счастью, существует несколько привычек, которые можно добавить к тренировкам для улучшения силы предплечий.

Фермерские прогулки

Завершайте свои тренировки по фермерским прогулкам, чтобы улучшить силу хвата, стабильность предплечья и укрепить корпус. Это упражнение также дает отличный эффект для общего развития силы.

Для выполнения этого движения возьмите по одной тяжелой гантели или гире в каждую руку. Держите спину ровно, корпус напряжен, а позвоночник в нейтральном положении. Двигайтесь вперед, пройдя расстояние от 15 до 30 метров, сохраняя максимальное напряжение в мышцах пресса. После этого вернитесь в стартовую позицию.

Висень на перекладине

Еще одним эффективным упражнением для развития силы предплечий является висение. Это поможет не только укрепить мышцы рук, но и улучшит гибкость плеч и расслабит спину.

Чтобы выполнить это упражнение, схватитесь руками за перекладину, подтягивайтесь и полностью поднимитесь, держа ноги во взвешенном состоянии. Начните с 30 секунд висения и постепенно увеличивайте время до 60-90 секунд.

Скручивание руками с гантелями

Эти упражнения – отличный способ улучшить силу предплечья, особенно для тех, кто хочет повысить выносливость мышц рук.

Для выполнения скручивания с гантелями возьмите две гантели нейтральным хватом. Держите плечи отведенными назад, сгибайте руки, максимально напрягая бицепсы и предплечья. Продолжайте движение до достижения верхней точки, а затем медленно спускайте вес вниз. Выполнять это можно из 12-15 повторений.

Для обратных скручиваний возьмите EZ-штангу с хватом сверху. Двигайте вес к себе, активно работая предплечьем, и постепенно опускайте вес вниз.

Тяговые упражнения для развития хвата

Важно включать в тренировку тяговые движения, эффективно развивающие силу хвата. Это могут быть подтягивание, тяга или другие упражнения на растяжение. Обязательно добавляйте тяжелые тяговые упражнения в каждую тренировку для увеличения общей силы предплечья.

Увеличение объема тренировок

Чтобы эффективно тренировать предплечье, важно увеличивать объем тренировок, ведь эта часть тела требует большего повторения для развития. Для этого можно добавлять подходы или больше повторов в каждом упражнении, чтобы стимулировать мышцы к росту.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые помогут подтянуть мышцы рук.

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